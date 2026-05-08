"قصته مستمرة".. هل يستعد جاكسون لجزء ثان من فيلم "Michael"؟

قصته مستمرة.. هل يستعد جاكسون لجزء ثان من فيلم Michael؟
أثار فيلم "Michael"، الذي يتناول سيرة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، موجة من التكهنات حول إنتاج جزء ثانٍ، خاصة بعد نهايته الغامضة التي حملت عبارة "قصته مستمرة". الفيلم الذي طُرح في نيسان الماضي حقق نجاحاً مدوياً بإيرادات بلغت 430 مليون دولار، ليحجز مكانه كأحد أنجح أفلام عام 2026.
وأبدى بطل العمل جاكسون استعداده للعودة إلى الشخصية، مؤكداً أن هناك جوانب لم تُروَ بعد، معرباً عن حماسه لإعادة تقديم حقبة "سموث كريمنال" الشهيرة. كما عزز المنتج غراهام كينغ هذه الاحتمالية بالكشف عن وجود مشاهد إضافية لم تُعرض، حيث تجاوزت النسخة الأصلية ثلاث ساعات ونصف.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن شركة "ليونزغيت" بدأت بالفعل في تطوير الجزء الجديد، وسط توقعات بانطلاق الإنتاج قبل نهاية عام 2026، رهناً بجدول أعمال المخرج أنطوان فوكوا، ليتناول المراحل الأكثر جدلاً في مسيرة الفنان الراحل.

