أحد أعمدة الاغنية الحديثة.. المغرب يودع الموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي

08-05-2026 | 11:55
أحد أعمدة الاغنية الحديثة.. المغرب يودع الموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي
غيب الموت الموسيقار والمطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الأغنية المغربية والعربية.
وأحدث خبر الوفاة حزناً واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية في المغرب والعالم العربي، نظراً إلى مكانة الدكالي كأحد رواد الأغنية المغربية الحديثة، وصاحب تجربة جمعت بين الأصالة والتجديد.

وأعلنت فرقة ناس الغيوان نبأ الوفاة عبر صفحاتها الرسمية، قبل أن يؤكده الفنان رشيد الوالي في رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل، مشيراً إلى أن الراحل دخل في غيبوبة بعد أزمة صحية تعرض لها أخيراً داخل إحدى المصحات في الدار البيضاء.

ويُعد الدكالي من أبرز وجوه الأغنية المغربية العصرية، إذ أمضى أكثر من نصف قرن في الفن، ونجح في تطوير الأغنية المغربية مع الحفاظ على هويتها التراثية، من خلال أعمال مزجت بين الزجل المغربي والموسيقى التقليدية واللغة العربية الفصحى.

وُلد عبد الوهاب الدكالي في فاس عام 1941، وبدأ مشواره الفني في أواخر خمسينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل بين الرباط والدار البيضاء، ثم يوسّع حضوره عربياً خلال إقامته في القاهرة مطلع الستينيات.

ومن أبرز أعماله "مرسول الحب"، و"أنا والغربة"، و"الليل والنجوم"، و"كان يا ما كان"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التي حققت انتشاراً واسعاً.

كما خاض الراحل تجارب في السينما والمسرح، ونال خلال مسيرته عدداً من الجوائز والأوسمة العربية والدولية، التي كرّست حضوره كأحد أبرز رموز الموسيقى العربية.
