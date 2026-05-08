للمرة الثالثة.. فنان عربي شهير يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن الفنان انفصاله رسمياً عن زوجته ، كاشفاً أنه بدأ إجراءات الطلاق، إلى جانب قراره إنهاء دورها في إدارة أعماله خلال المرحلة المقبلة.ونشر سعد بياناً عبر حسابه على "إنستغرام"، أوضح فيه أن الانفصال حصل قبل نحو 3 أشهر، مؤكداً أن بسيوني لم تعد مسؤولة عن إدارة أعماله، على أن يعلن قريباً عن فريقه الإداري الجديد.وكانت علياء بسيوني قد نالت العام الماضي مديرة أعمال ضمن حفل توزيع جوائز "MEMA"، بعد النجاحات التي حققها أحمد سعد في الحفلات والأعمال الغنائية خلال السنوات الأخيرة.وسبق أن تبادل رسائل دعم وإشادة عبر مواقع التواصل، إذ أهدت علياء الجائزة إلى زوجها، فيما وصفها أحمد سعد بأنها "أفضل زوجة وأم"، مشيداً بدورها في تنظيم أعماله ومواكبة نجاحه الفني. (العين)