تكلم عن الاسد والشرع.. أول تعليق لنجم باب الحارة بعد خروجه من السجن
08-05-2026
علّق الممثل السوري معن عبد الحق على خروجه من السجن، موضحاً أن توقيفه لم يكن بسبب موقفه من النظام السابق، بل على خلفية "مشكلة مع أحد الأشخاص".
وقال عبد الحق إن تعامل
الأمن العام
معه كان "محترماً وأكثر من رائع"، معتبراً أن هذا ما يتمناه للسوريين في
الدولة السورية
المقبلة.
وأكد أنه "كان يكره
بشار الأسد
طوال حياته"، مشيراً إلى أن كثيرين كانوا يظهرون في الإعلام ويمدحون النظام السابق خوفاً على حياتهم، وفق قوله.
وكشف عبد الحق أنه كان يحتفظ بعلم
الثورة
داخل خزانته، وشارك في 3 مظاهرات، لافتاً إلى أنه كان مهدداً بالاعتقال ويعيش في حالة خوف خلال تلك المرحلة.
كما وجّه الشكر للرئيس
أحمد الشرع
، مشيداً بـ"كرمه ونبل أخلاقه وحرصه على الوطن والشعب"، وقال إنه سيمنحه صوته في حال جرت انتخابات مستقبلاً. (روسيا اليوم)
