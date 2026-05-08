شيرين تعود بأغنية جديدة

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب
ثاني أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "تباعاً تباعاً"، ضمن عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب، وسط تفاعل لافت من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي
وتأتي الأغنية بطابع رومانسي، إذ تتناول مشاعر الحب والاشتياق والارتباط العاطفي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي
، وتوزيع توما.
وتحضّر شيرين
خلال الفترة الحالية لمرحلة فنية جديدة، تشمل طرح باقي أغنيات الألبوم خلال الأسابيع المقبلة.
كما تستعد لإحياء حفل جماهيري في الساحل الشمالي
خلال صيف 2026، وسط توقعات بحضور واسع من جمهورها وعدد من نجوم الفن والإعلام.
وتعمل شيرين أيضاً على تعاونات غنائية جديدة بنظام "الدويتو"، من بينها أعمال مرتقبة مع الفنان بهاء سلطان، في خطوة تعزز عودتها إلى الساحة الغنائية.