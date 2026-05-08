بشأن دعوى التحرش.. محكمة تبرّئ ويل سميث

وبحسب الحكم الصادر في 5 أيار 2026، اعتبرت المحكمة أن الادعاءات لا تستوفي الشروط القانونية لتصنيفها كتحرش، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تثبت سلوكاً متكرراً أو عنيفاً وفق قانون الولاية.وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها عازف الكمان الكهربائي كينغ ، المعروف بمشاركته في برنامج "America’s Got Talent"، اتهم فيها سميث بالتسبب في بيئة عمل غير مناسبة خلال جولة فنية أقيمت عام 2025.وادعى جوزيف أنه عثر داخل غرفته في أحد فنادق لاس على أغراض وصفها بالمريبة، بينها أدوية مرتبطة بفيروس "HIV" ورسالة موقعة باسم "Stone F"، معتبراً أن الواقعة سببت له ضرراً نفسياً ومهنياً.لكن المحكمة أوضحت أن الأدلة لا تربط ويل سميث مباشرة بالحادثة، كما أشارت إلى وجود ثغرات في الرواية، منها أن مفتاح غرفة المدعي كان متداولاً داخل مركبة يستخدمها عدد من أفراد طاقم العمل لساعات طويلة.ورفضت المحكمة أيضاً مزاعم الفصل التعسفي، مؤكدة عدم وجود ما يثبت أن إنهاء عمل جوزيف جاء بسبب تقديمه شكوى رسمية.ورغم إسقاط الدعوى، منح القاضي المدعي مهلة أخيرة مدتها 30 يوماً لتعديلها وإعادة تقديمها في حال توافر أدلة إضافية، قبل أن يصبح الحكم نهائياً بالكامل.