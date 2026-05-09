فنون ومشاهير

"هتيجي تشوفي إيه".. زوجة الراحل هاني شاكر منعت فنانة شهيرة من زيارته في المستشفى (صورة)

Lebanon 24
09-05-2026 | 00:21
هتيجي تشوفي إيه.. زوجة الراحل هاني شاكر منعت فنانة شهيرة من زيارته في المستشفى (صورة)
تحدثت النجمة المصرية نبيلة عبيد عن محاولة زيارتها الفنان الراحل هاني شاكر خلال وجوده في فرنسا لتلقي العلاج وذلك قبل وفاته يوم الأحد الماضي. 
وقالت عبيد لـ "إرم نيوز"، إنها كانت في رحلة قصيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، برفقة بعض أفراد عائلتها، وعندما علمت بقدوم الفنان الراحل هاني شاكر إلى فرنسا لبدء رحلته العلاجية، تواصلت مع زوجته نهلة توفيق وطلبت منها القدوم إلى المستشفى لزيارته ومقابلته داخل المستشفى.

وكشفت عبيد أنها شعرت بالصدمة من رد نهلة توفيق على طلبها بالقدوم إلى زيارته في المستشفى، حيث قالت إنها ردت عليها قائلة: "هتيجي تشوفي إيه"، ما جعلها تدخل في حالة نفسية حزينة وتتأثر من تدهور حالته الصحية آنذاك، من دون أن تعاود السؤال عن طبيعة حالته الصحية وقتئذ.

وأشارت عبيد إلى أنها كانت على تواصل يومي مع نهلة توفيق، للاطمئنان عليه بشكل متواصل، لافتة إلى أنها طلبت منها الحصول على عنوان المستشفى، الذي كان يرقد فيه.

وأكدت نبيلة أنها قطعت مسافة طويلة لزيارته، لكنها لم تتمكن من دخول المستشفى أو الصعود للطابق الذي كان يرقد فيه لزيارته ورؤيته والاطمئنان عليه. 

وأضافت قائلة إنها شعرت عند الوقوف أمام باب المستشفى برفقة نجلة شقيقتها وقتئذ بأنها لن تستطيع رؤية هاني شاكر في حالة صحية حرجة أو بأي شكل غير الذي عهدت رؤيته عليه، خاصة بضحكته المألوفة التي اعتادتها في لقاءات كثيرة جمعت بينهما.

وتابعت: "عُدت من أمام باب المستشفى دون أن أتصل بزوجته نهلة توفيق حتى لا أزعجها، وبعدما وصلت إلى مقر السكن الذي كُنت أقطن به في العاصمة الفرنسية باريس، هاتفتها وقُلت لها إنني جئت إلى المستشفى وتحججت بأنني لم أتمكن من الصعود، كي لا أشعرها بأي حالة نفسية أو ضائقة في حالته الصحية الصعبة". 


"راح خلاص".. زوجة الراحل هاني شاكر فقدت نصف وزنها خلال مرضه!
أول إطلالة لزوجة الراحل هاني شاكر بعد وفاته.. وقواعد لحضور الصحافيين جنازته اليوم
"خلصنا"... هذا ما أعلنه الفنان محمد شاكر من داخل المستشفى (صورة)
بالصورة... فنانة شهيرة في المستشفى: ادعولي
