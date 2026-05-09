على شواطئ فرنسا.. هكذا احتفل جورج كلوني بعيد ميلاده مع زوجته (صور)

احتفل النجم العالمي بعيد ميلاده الخامس والستين في أجواء صيفية راقية بمدينة سان تروبيه ، برفقة زوجته أمل كلوني، في إطلالة لفتت أنظار وعدسات المصورين.

وظهر وهما يتجولان متشابكي الأيدي على رصيف الميناء الشهير في الريفييرا الفرنسية، إحدى الوجهات المفضلة لديهما لقضاء العطلات الصيفية، حيث بدا كلوني في حالة من الراحة والسعادة خلال هذه المناسبة الخاصة.

وبحسب تقارير عالمية، أمضى الزوجان جزءًا من الاحتفالات في مطعم "Club 55" الشهير في سان تروبيه، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين، بعدما قضيا اليوم السابق في "إيل دو بندور" الفرنسية المعروفة بأجوائها الهادئة والفاخرة.ويواصل جورج كلوني، رغم بلوغه الـ65، الحفاظ على حضوره القوي في هوليوود، سواء من خلال أعماله الفنية أو ظهوره المتكرر في الفعاليات العالمية برفقة زوجته أمل، التي تشكل معه واحدًا من أشهر في عالم المشاهير.ومع اقتراب انطلاق مهرجان كان السينمائي، يتوقع المتابعون ظهورًا جديدًا للثنائي على السجادة الحمراء، خاصة أن آل كلوني يعدّان من أبرز الوجوه الدائمة في المناسبات السينمائية والموضة العالمية.