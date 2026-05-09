فنون ومشاهير

فنون ومشاهير

بعد زفاف أسطوري.. أنباء عن انفصال ابنة رجل أعمال شهير عن زوجها بعد أقل من عام
أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، بعدما تحدثت تقارير عن انفصال فلك سماقية، ابنة رجل الأعمال السوري المصري باسل سماقية مالك مجموعة "قطونيل"، عن زوجها عمرو قباني، نجل رجل الأعمال عزيز قباني، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما الذي حظي باهتمام إعلامي واسع في مصر.
وبحسب المعلومات المتداولة، وقع الانفصال بعيداً من الإعلام وفي أجواء من التكتم الشديد من قبل العائلتين، من دون أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء حتى الآن، ما زاد من حالة الجدل والتساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وكان الثنائي قد احتفل بزفاف ضخم في تشرين الأول 2024 عند سفح الأهرامات، بحضور نحو 4 آلاف شخصية من رجال الأعمال والمشاهير ونجوم الفن من داخل مصر وخارجها، في حفل وصف حينها بأنه من أبرز وأكبر حفلات الزفاف خلال الموسم.


وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو دياب، هنا الزاهد، آيتن عامر، نسرين أمين، وهاني رمزي، فيما أحيا "الهضبة" السهرة بمجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل واسع من الحضور.


وقبل الزفاف بأشهر، كانت فلك سماقية قد احتفلت بخطوبتها في حفل فاخر أُقيم داخل قصر والدها في القطامية هايتس، بحضور نخبة من نجوم المجتمع والفن، من بينهم نانسي عجرم وروبي.


وفلك سماقية هي ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، أحد أبرز الأسماء في قطاع صناعة الملابس الداخلية في مصر، والذي أسس إمبراطورية "قطونيل" بعد انتقاله من سوريا إلى مصر في ثمانينات القرن الماضي.


أما عمرو قباني، فهو نجل رجل الأعمال عزيز قباني، صاحب شركة "قباني للأثاث"، وينتمي إلى واحدة من العائلات المعروفة في مجال الأعمال داخل مصر.


ورغم الانتشار الكبير للخبر، لا تزال المعلومات المتداولة غير مؤكدة رسمياً، في انتظار أي تعليق من الطرفين لحسم حقيقة الانفصال الذي تحوّل إلى حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة.
