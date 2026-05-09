تامر حسني يمازح طفلة خلال حفلته: "حافظة كل ده إزاي؟" (فيديو)

09-05-2026 | 12:26
تامر حسني يمازح طفلة خلال حفلته: حافظة كل ده إزاي؟ (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من حفل تامر حسني الأخير، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً لافتاً مع أغنياته.
وظهر تامر في الفيديو وهو يمازح طفلة كانت تردد أغنياته وتحمل ورقة تتضمن رسالة له، فقال لها: "يا مفعوصة إنتي حافظة كل ده إزاي؟ طب أنا مربيهم من أيام عمر وسلمى". 


وقدّم تامر خلال الحفل أغنية "أنا ولا عارف"، ورددت الطفلة كلماتها معه، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وكان تامر حسني قد حضر، أول أمس الخميس، عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شقة ببالم هيلز في الشيخ زايد، بعدما غاب عن الجنازة التي أقيمت يوم الأربعاء. 

من جهة أخرى، يستعد تامر لإحياء حفل غنائي جديد في عيد الأضحى، يوم الجمعة 29 أيار، على مسرح "الأرينا".

وطرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل بعدة فئات، تبدأ من 900 جنيه، وتصل إلى 70 ألف جنيه للطاولة المخصصة لـ10 أفراد في فئة "VIP Lounge".

وأكدت الشركة المنظمة منع استرجاع أو استبدال التذاكر، وحظر إدخال الأطعمة والمشروبات أو استخدام الكاميرات، إضافة إلى عدم السماح بإعادة الدخول بعد الخروج أو دخول المتأخرين بعد إغلاق الأبواب.
 
