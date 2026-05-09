بعد أن أثار الجدل وبات مطلوبا للقضاء.. السيلاوي يتراجع ويعترف بمرض أصابه (صورة)

وكتب السيلاوي: "أكتب هذه الكلمات من قلب يعتصر ألماً وندماً"، مقدماً اعتذاراً عن أي حديث أو تصرف صدر منه بخصوص أمور الدين، مؤكداً أنه لا يعبر عن حقيقة إيمانه.وأوضح أنه يمر بظروف صحية صعبة، قائلاً إنه يعاني من مرض عصبي أثّر على إدراكه ووعيه، وأدخله في حالة من الهلاوس والأفكار غير الواقعية، بينها توهمه بأن أهله خطفوه.وأضاف أن ما صدر عنه لم يكن بإرادته، بل نتيجة حالة مرضية يحاول مقاومتها، مؤكداً أنه يتابع علاجه ويسعى إلى التعافي.وجدد السيلاوي في ختام رسالته محبته للنبي محمد، سائلاً الله أن يشفيه ويشفي كل مريض.وكانت الأزمة قد بدأت بعد ظهور السيلاوي في بث مباشر عبر "إنستغرام"، تحدث خلاله عن الدين وتفسير القرآن، ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل.