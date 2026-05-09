ظهر في مسلسل تركي شهير.. خروف "ريفاني" يثير الجدل

وأثارت مشاهد "ريفاني" انقساماً بين الجمهور، إذ رأى بعض المتابعين أن حضوره أضاف لمسة طريفة إلى العمل، فيما اعتبر آخرون أن ظهوره بات مبالغاً فيه ولا يخدم مسار القصة.وتداول الجمهور بوستراً ساخراً يجمع بطلة المسلسل مع الخروف "ريفاني"، في إطار المزاح والتفاعل مع الشخصية التي خطفت جزءاً من الاهتمام في الحلقات الأخيرة.وعلّق أحد المتابعين بالقول إن الكاتبة "لا تعرف الهدف" من كثافة ظهوره، فيما رأى آخر أن مشاهد الخروف في الحلقة الأخيرة كانت أكثر من حضور بعض الأبطال الرئيسيين.كما دخلت الممثلة أصليهان غوربوز على خط الجدل، منتقدة عبر حسابها على "إنستغرام" طريقة استخدام الخروف في التصوير، مستغربة كتابة مشاهد كثيرة لحيوان صغير لا يتجاوز عمره 20 يوماً، بينها ظهوره في أماكن وظروف مختلفة.ويُعرض مسلسل "أنت من أحببت" على قناة "Star TV"، ويتقاسم بطولته هيلين كندمير وآيتاش شاشماز، وتدور أحداثه حول تنشأ في ظروف صعبة، وسط صراعات اجتماعية وعائلية وفوارق طبقية.ويشارك في بطولة العمل عدد من الممثلين، بينهم حسين دانيال، دينيز إيشين، أوزلم كونكر، جهاد سوفاريوغلو، أوموتجان أوتيباي، باريش باكتاش، دينيز كارا ويلماز كونت، وهو من إنتاج شركة "Ay Yapım".