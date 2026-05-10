فاجأت متابعيها.. إعلامية شهيرة تحذف جميع صورها على إنستغرام باستثناء منشورين

Advertisement

فوجئ متابعو الإعلامية بحذفها جميع الصور والمنشورات التي كانت قد نشرتها عبر حسابها على إنستجرام منذ بداية إنشائه، ما أثار تساؤلات واسعة بين رواد .وبالاطلاع على حسابها، تبيّن أنها أبقت فقط على منشورين، أحدهما فيديو لوالدها الراحل خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية، والثاني يتضمن الآية القرآنية: "وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا".وكان الفنان قد أعلن في 21 أيار 2025 انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عاماً، وذلك عبر منشور على حسابه في موقع " ".