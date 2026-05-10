بعد اتهامها بالانتماء إلى "الماسونية".. فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتردّ

علّقت الفنانة على الاتهامات المتكررة التي وُجّهت إليها بشأن انتمائها إلى ما يُعرف بـ" "، وذلك بسبب تبنيها آراء وأفكارًا يصفها البعض بأنها صادمة وتتعارض مع السائد اجتماعيًا.

وأكدت شمس أنها "تتعرض يوميا لمثل هذه الادعاءات كلما عبّرت عن آرائها أو قدمت محتوى مفيدًا للجمهور".





وأضافت أن ما وصفته بـ"الوعي والتنوير" هما أكثر ما يثير الجدل لدى بعض الأطراف، وفق قولها.





وأوضحت شمس في تصريحات أدلت بها في "مساحة خاصة" أن "أفكارها لا تتعرض مع القيم أو الأخلاقية أو الأسرية، وأنها لا ترى أي مبرر منطقي لربط ما تطرحه من معان نبيلة وإنسانية بمثل تلك الاتهامات".





ولفتت إلى أنها سمعت حديثًا متداولًا يزعم وجود "قوائم" بأسماء من يُقال إنهم مرتبطون بالماسونية، وإن تلك القوائم تضم فنانين ومؤثرين من ودول عربية أخرى، بحسب تلك المزاعم.



