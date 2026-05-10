بعد موقفه المحرج مع يسرا.. هذا ما قاله عمرو دياب

كشف الفنان تفاصيل ما أُثير حول موقف جمعه بالفنانة يسرا خلال حفل زفاف ابنة المنتج الشهر الماضي، والذي فُهم على أنه إحراج لها، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة سوء فهم.

وأوضح عمرو ، خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال #باسم_سماقية، أنه لا يحب المبالغة في المديح أمام الجمهور، مشيرًا إلى الموقف السابق حين أخذ الميكروفون من يسرا قائلاً إنه لم يكن يقصد إحراجها، بل أراد تجنّب العبارات المبالغ فيها بحقه. وأضاف مازحًا: “أنا مش بحب حد يقولي كده، أنا راجل متواضع جدًا”