أحمد العوضي يحير متابعيه مجدداً

عاد الفنان أحمد العوضي الى إثارة الجدل حول علاقته بالفنانة يارا من جديد، وذلك بعدما نشر، على حسابه الخاص بـ" " مقطع فيديو، تضمن مشاهد رومانسية جمعته بالفنانة في أحداث مسلسل "علي كلاي"، واضعاً في خلفيته أغنية الفنانة الجديدة "تباعاً تباعاً"، ما فتح باب التكهنات مجددًا حول طبيعة العلاقة التي تربط بين ، خاصة مع استمرار الجدل الذي يلاحقهما .الفيديو الذي نشره العوضي على فيسبوك لم يكن عاديًا بالنسبة للجمهور، إذ اعتمد فيه على لقطات رومانسية بارزة تجمعه بيارا السكري، مع أغنية شيرين كخلفية موسيقية، وهو ما اعتبره متابعون اختيارًا مقصودًا يحمل دلالات عاطفية غير مباشرة.ولم يكتفِ العوضي بنشر الفيديو فقط، بل أرفقه بعبارة مأخوذة من كلمات الأغنية نفسها: "عيونك دوبوني.. نظرتك تهزم عيوني"، الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور بشكل واسع، ودفع الكثيرين لطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد ترويج فني للمسلسل، أم رسالة تحمل أبعادًا شخصية تتجاوز العمل الدرامي.