وفاة ممثل أجنبيّ معروف جدّاً... اشتهر بدوره في هذا الفيلم (صورة)

أعلنت صحيفة "التلغراف" عن وفاة الممثل عن عمر ناهز 82 عاماً، والذي اشتهر بمشاركته في فيلم " : Episode VI – Return of the Jedi" عام 1983.وعُرف الممثل بدوره في تجسيد شخصية قائد نجمة الموت "موف جيرجيرود" في السلسلة الشهيرة، وهو الدور الذي منحه حضورًا لافتًا لدى جمهور السينما العالمية، رغم انتقاده لاحقًا لأدائه في العمل، واعتباره أنه بالغ في التمثيل. (ارم نيوز)