الحكم سيصدر الجمعة... بدء مُحاكمة الفنان سعد لمجرد في فرنسا

يمثل الفنان سعد لمجرّد اعتبارا الاثنين، أمام محكمة فرنسية بتهمة الاغتصاب.ويحُاكم لمجرد البالغ من العمر 41 عاما وهو طليق، أمام في دراغينيان في جنوب ، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الجمعة.وقررت المحكمة أن تكون الجلسات مغلقة بناء على طلب المدعية. (ارم نيوز)