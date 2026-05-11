بعد انتشار خبر عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.. فنان شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)

ردّ النجم على ما تم تداوله أخيراً حول تدهور حالته الصحية ودخوله قسم العناية المشددة في أحد مستشفيات ، بعد انتشار صورة نُسبت إليه على .ونشر عبر حسابه على الصورة المتداولة، مؤكداً أنها مزيفة ومولّدة بواسطة ، مرفقاً إياها بصورة حديثة له ظهر فيها بصحة جيدة وأناقة كاملة، ليحسم الجدل ويؤكد أنه بخير.وأرفق فراس إبراهيم الصورة بتعليق توضيحي نفى من خلاله الشائعات، وكتب فيه: "اتصل بي العديد من الأصدقاء للاطمئنان عليّ بعد سماعهم إشاعة مفادها أنني في المستشفى... أنا بخير ولا أعاني من أي عارض صحي والحمد لله.. الخبر الملفّق مرفق مع الصورة التي تم إعدادها بالذكاء الاصطناعي، أما الصورة الثانية فقد التقطتها منذ دقائق فقط.. الأذى فكرة والفكرة ".