بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.. وفاة فنان قدير عن عمر ناهز 92 عاماً

توفي الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد تدهور صحته في الفترة الأخيرة، ليغيب بذلك أحد أبرز رموز الفن العربي، الذي قدّم مسيرة حافلة في السينما والمسرح والتلفزيون، وترك بصمة فنية لافتة في أعمال خالدة ما زالت حاضرة في ذاكرة أجيال متعددة.
وأعلن نجله أحمد خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: " إنا لله وإنا اليه راجعون ، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء ، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول  كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب".

وأضاف: "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية".

وُلد أبو زهرة عام 1934 وبدأت مسيرته الفنية عقب تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، حيث عُين ممثلاً في المسرح القومي، ما ساهم في صقل موهبته وتجسيد أدوار مركبة باللغة العربية الفصحى برزت فيها قوة صوته وتميز أدائه.

ومن أبرز محطاته الفنية تجسيده لشخصية "المعلم إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي لعب بطولته نور الشريف، وكذلك شخصية "موسى" في فيلم "أرض الخوف" الذي لعب بطولته أحمد زكي.
