تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة

Lebanon 24
11-05-2026 | 23:00
A-
A+
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير صحفية برتغالية بأن المغنية الويلزية الشهيرة بوني تايلر تعرّضت لتوقف في القلب أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من غيبوبة طبية داخل أحد مستشفيات منطقة الغارف في البرتغال، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة إثر انفجار الزائدة الدودية.
Advertisement
 

وتمكّن الأطباء من إنعاش النجمة البالغة من العمر 74 عامًا، إلا أنّ حالتها الصحية تدهورت نتيجة إصابة خطيرة ناجمة عن ثقب في الأمعاء، ما استدعى إبقاءها تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بمستشفى فارو، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


وأشار التقرير إلى أنّ تايلر بدأت تشعر بآلام صحية خلال حفل أقامته في لندن قبل أسابيع، لكنّها لم تحصل على تشخيص دقيق في البداية.
 
وبعد انتقالها إلى منزلها في منطقة الغارف، ازدادت حدة آلام البطن بشكل كبير، قبل أن تُنقل إلى المستشفى حيث تبين أنّ الزائدة الدودية قد انفجرت، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.


وأكد أحد أصدقائها المقربين أنّ الأطباء ما زالوا متفائلين بإمكانية تعافيها الكامل رغم خطورة الوضع الصحي الحالي، مشيرًا إلى أن زوجها روبيرت سوليفان يلازمها في المستشفى بشكل شبه دائم.


وكان المتحدث باسم الفنانة قد أعلن في وقت سابق أنّها وُضعت في غيبوبة طبية للمساعدة في عملية التعافي بعد الجراحة، موضحًا أن العملية نجحت مبدئيًا قبل حدوث المضاعفات الأخيرة.


وتُعد بوني تايلر واحدة من أبرز نجمات الغناء العالمي، واشتهرت بأغانٍ حققت نجاحًا واسعًا أبرزها أغنية "Total Eclipse of the Heart"، كما مثلت المملكة المتحدة في مسابقة Eurovision Song Contest 2013.


وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة دعم واسعة للفنانة، حيث عبّر جمهورها ومحبوها عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الساحة الفنية. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة سوريّة شهيرة في صدد مقاضاة أحد الأطباء: هذا ما فعله بي
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغال

المملكة

سوليفان

الويلزي

المغنية

الجراح

العاج

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:37 | 2026-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:26 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
00:37 | 2026-05-12
Lebanon24
15:20 | 2026-05-11
Lebanon24
13:40 | 2026-05-11
Lebanon24
10:30 | 2026-05-11
Lebanon24
09:26 | 2026-05-11
Lebanon24
07:05 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24