تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
Lebanon 24
11-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير صحفية برتغالية بأن
المغنية
الويلزية الشهيرة
بوني
تايلر تعرّضت لتوقف في القلب أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من غيبوبة طبية داخل أحد مستشفيات منطقة الغارف في
البرتغال
، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة إثر انفجار الزائدة الدودية.
Advertisement
وتمكّن الأطباء من إنعاش النجمة البالغة من العمر 74 عامًا، إلا أنّ حالتها الصحية تدهورت نتيجة إصابة خطيرة ناجمة عن ثقب في الأمعاء، ما استدعى إبقاءها تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بمستشفى فارو، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وأشار التقرير إلى أنّ تايلر بدأت تشعر بآلام صحية خلال حفل أقامته في
لندن
قبل أسابيع، لكنّها لم تحصل على تشخيص دقيق في البداية.
وبعد انتقالها إلى منزلها في منطقة الغارف، ازدادت حدة آلام البطن بشكل كبير، قبل أن تُنقل إلى المستشفى حيث تبين أنّ الزائدة الدودية قد انفجرت، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.
وأكد أحد أصدقائها المقربين أنّ الأطباء ما زالوا متفائلين بإمكانية تعافيها الكامل رغم خطورة الوضع الصحي الحالي، مشيرًا إلى أن زوجها روبيرت
سوليفان
يلازمها في المستشفى بشكل شبه دائم.
وكان المتحدث باسم الفنانة قد أعلن في وقت سابق أنّها وُضعت في غيبوبة طبية للمساعدة في عملية التعافي بعد الجراحة، موضحًا أن العملية نجحت مبدئيًا قبل حدوث المضاعفات الأخيرة.
وتُعد بوني تايلر واحدة من أبرز نجمات الغناء العالمي، واشتهرت بأغانٍ حققت نجاحًا واسعًا أبرزها أغنية "Total Eclipse of the Heart"، كما مثلت
المملكة
المتحدة في مسابقة Eurovision Song Contest 2013.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة دعم واسعة للفنانة، حيث عبّر جمهورها ومحبوها عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الساحة الفنية. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
12/05/2026 08:30:54
12/05/2026 08:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سوريّة شهيرة في صدد مقاضاة أحد الأطباء: هذا ما فعله بي
Lebanon 24
ممثلة سوريّة شهيرة في صدد مقاضاة أحد الأطباء: هذا ما فعله بي
12/05/2026 08:30:54
12/05/2026 08:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
Lebanon 24
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
12/05/2026 08:30:54
12/05/2026 08:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله
Lebanon 24
انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله
12/05/2026 08:30:54
12/05/2026 08:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغال
المملكة
سوليفان
الويلزي
المغنية
الجراح
العاج
كاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد وفاة والده.. نجم فنان مشهور: ارحمونا من هذا الكذب
Lebanon 24
بعد وفاة والده.. نجم فنان مشهور: ارحمونا من هذا الكذب
00:37 | 2026-05-12
12/05/2026 12:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.. وفاة فنان قدير عن عمر ناهز 92 عاماً
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.. وفاة فنان قدير عن عمر ناهز 92 عاماً
15:20 | 2026-05-11
11/05/2026 03:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.. فنان شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.. فنان شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)
13:40 | 2026-05-11
11/05/2026 01:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم سيصدر الجمعة... بدء مُحاكمة الفنان سعد لمجرد في فرنسا
Lebanon 24
الحكم سيصدر الجمعة... بدء مُحاكمة الفنان سعد لمجرد في فرنسا
10:30 | 2026-05-11
11/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تثير الجدل بصورة مع ماكرون.. ما القصة؟
Lebanon 24
فنانة تثير الجدل بصورة مع ماكرون.. ما القصة؟
09:26 | 2026-05-11
11/05/2026 09:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
08:15 | 2026-05-11
11/05/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:37 | 2026-05-12
بعد وفاة والده.. نجم فنان مشهور: ارحمونا من هذا الكذب
15:20 | 2026-05-11
بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.. وفاة فنان قدير عن عمر ناهز 92 عاماً
13:40 | 2026-05-11
بعد انتشار خبر عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.. فنان شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)
10:30 | 2026-05-11
الحكم سيصدر الجمعة... بدء مُحاكمة الفنان سعد لمجرد في فرنسا
09:26 | 2026-05-11
فنانة تثير الجدل بصورة مع ماكرون.. ما القصة؟
07:05 | 2026-05-11
تعرّضت للإصابة... إليسا تنشر صورة جديدة لها وهكذا بدت
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 08:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 08:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 08:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24