تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة

أفادت تقارير صحفية برتغالية بأن الويلزية الشهيرة تايلر تعرّضت لتوقف في القلب أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من غيبوبة طبية داخل أحد مستشفيات منطقة الغارف في ، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة إثر انفجار الزائدة الدودية.وتمكّن الأطباء من إنعاش النجمة البالغة من العمر 74 عامًا، إلا أنّ حالتها الصحية تدهورت نتيجة إصابة خطيرة ناجمة عن ثقب في الأمعاء، ما استدعى إبقاءها تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بمستشفى فارو، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.وأشار التقرير إلى أنّ تايلر بدأت تشعر بآلام صحية خلال حفل أقامته في قبل أسابيع، لكنّها لم تحصل على تشخيص دقيق في البداية.

وبعد انتقالها إلى منزلها في منطقة الغارف، ازدادت حدة آلام البطن بشكل كبير، قبل أن تُنقل إلى المستشفى حيث تبين أنّ الزائدة الدودية قد انفجرت، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.وأكد أحد أصدقائها المقربين أنّ الأطباء ما زالوا متفائلين بإمكانية تعافيها الكامل رغم خطورة الوضع الصحي الحالي، مشيرًا إلى أن زوجها روبيرت يلازمها في المستشفى بشكل شبه دائم.وكان المتحدث باسم الفنانة قد أعلن في وقت سابق أنّها وُضعت في غيبوبة طبية للمساعدة في عملية التعافي بعد الجراحة، موضحًا أن العملية نجحت مبدئيًا قبل حدوث المضاعفات الأخيرة.وتُعد بوني تايلر واحدة من أبرز نجمات الغناء العالمي، واشتهرت بأغانٍ حققت نجاحًا واسعًا أبرزها أغنية "Total Eclipse of the Heart"، كما مثلت المتحدة في مسابقة Eurovision Song Contest 2013.وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة دعم واسعة للفنانة، حيث عبّر جمهورها ومحبوها عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الساحة الفنية. (آرم نيوز)