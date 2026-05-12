بعد وفاة والده.. نجل فنان مشهور: ارحمونا من هذا الكذب

وطلب أبو زهرة من كافة المواقع، عدم نشر أية تصريحات نقلا عنه أو عن أشقاءه فيما يخص وصية والده الراحل. لم تمر ساعات على رحيل الفنان المصري ، حتى عبر نجله أحمد عن غضبه بسبب ما يتم تداوله.وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " "، نشر زهرة ليحذر كافة المواقع الإخبارية.وطلب أبو زهرة من كافة المواقع، عدم نشر أية تصريحات نقلا عنه أو عن أشقاءه فيما يخص وصية والده الراحل.

وكشف أحمد أبو زهرة، عن كونه وأشقاءه لم يقوموا بالإدلاء بأية تصريحات تخص وصية والده، واصفا تلك التصريحات التي نشرت بأنها كاذبة قائلا "كله كلام كاذب".



وعبر أحمد أبو زهرة عن غضبه الشديد من تداول هذه الأمور، في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها العائلة، ووصف مشاعره قائلا "ارحمونا في هذه اللحظة".



وتداولت بعض المواقع الإخبارية، بعض التصريحات التي تتحدث عن وصية الفنان الراحل، سواء فيما يخص جنازته ومرورها بجوار المسرح القومي، أو تقبل العزاء من بعض الأشخاص، وكذلك ما يخص طبيعة الجنازة وابتعادها عن الصخب.



لكن العائلة سارعت إلى نفي الأمر تماماً، والتأكيد على كون تلك التصريحات لم تخرج من الأسرة، في ظل مرورهم بموقف صعب للغاية بعد وفاة الفنان الراحل.



أبو زهرة رحل عن عمر يناهز ال 92 بعد صراع مع المرض، أبو زهرة في منشوره الذي أعلن من خلاله الوفاة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء"، مضيفًا أن والده علّمه أن "الدين معاملة وليس مظاهر فقط”، وأن قول الحق يحتاج إلى شجاعة مهما كانت العواقب، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل عاش مدافعًا عن القيم الإنسانية في أعماله ومواقفه.