تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد وفاة والده.. نجل فنان مشهور: ارحمونا من هذا الكذب
Lebanon 24
12-05-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تمر ساعات على رحيل الفنان المصري
عبد الرحمن أبو زهرة
، حتى عبر نجله أحمد
أبو زهرة
عن غضبه بسبب ما يتم تداوله.
Advertisement
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
"، نشر
أحمد أبو
زهرة ليحذر كافة المواقع الإخبارية.
وطلب أبو زهرة من كافة المواقع، عدم نشر أية تصريحات نقلا عنه أو عن أشقاءه فيما يخص وصية والده الراحل.
وكشف أحمد أبو زهرة، عن كونه وأشقاءه لم يقوموا بالإدلاء بأية تصريحات تخص وصية والده، واصفا تلك التصريحات التي نشرت بأنها كاذبة قائلا "كله كلام كاذب".
وعبر أحمد أبو زهرة عن غضبه الشديد من تداول هذه الأمور، في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها العائلة، ووصف مشاعره قائلا "ارحمونا في هذه اللحظة".
وتداولت بعض المواقع الإخبارية، بعض التصريحات التي تتحدث عن وصية الفنان الراحل، سواء فيما يخص جنازته ومرورها بجوار المسرح القومي، أو تقبل العزاء من بعض الأشخاص، وكذلك ما يخص طبيعة الجنازة وابتعادها عن الصخب.
لكن العائلة سارعت إلى نفي الأمر تماماً، والتأكيد على كون تلك التصريحات لم تخرج من الأسرة، في ظل مرورهم بموقف صعب للغاية بعد وفاة الفنان الراحل.
عبد الرحمن
أبو زهرة رحل عن عمر يناهز ال 92 بعد صراع مع المرض،
وقال أحمد
أبو زهرة في منشوره الذي أعلن من خلاله الوفاة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء"، مضيفًا أن والده علّمه أن "الدين معاملة وليس مظاهر فقط”، وأن قول الحق يحتاج إلى شجاعة مهما كانت العواقب، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل عاش مدافعًا عن القيم الإنسانية في أعماله ومواقفه.
مواضيع ذات صلة
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
12/05/2026 14:15:27
12/05/2026 14:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر
Lebanon 24
بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر
12/05/2026 14:15:27
12/05/2026 14:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.. وفاة فنان قدير عن عمر ناهز 92 عاماً
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.. وفاة فنان قدير عن عمر ناهز 92 عاماً
12/05/2026 14:15:27
12/05/2026 14:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
12/05/2026 14:15:27
12/05/2026 14:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الرحمن أبو زهرة
رحمن أبو زهرة
عبد الرحمن
وقال أحمد
أبو زهرة
أحمد أبو
الرحمن
فيسبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
06:21 | 2026-05-12
12/05/2026 06:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجلسات مُغلقة.. سعد لمجرد مُجددا أمام المحكمة
Lebanon 24
الجلسات مُغلقة.. سعد لمجرد مُجددا أمام المحكمة
04:57 | 2026-05-12
12/05/2026 04:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه.. إعلامي شهير يتزوج للمرة الثانية من سيدة أعمال (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاقه.. إعلامي شهير يتزوج للمرة الثانية من سيدة أعمال (صورة)
03:44 | 2026-05-12
12/05/2026 03:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة جدا.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة جدا.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 (فيديو)
03:19 | 2026-05-12
12/05/2026 03:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
Lebanon 24
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
23:00 | 2026-05-11
11/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
08:15 | 2026-05-11
11/05/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:21 | 2026-05-12
بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:57 | 2026-05-12
الجلسات مُغلقة.. سعد لمجرد مُجددا أمام المحكمة
03:44 | 2026-05-12
بعد طلاقه.. إعلامي شهير يتزوج للمرة الثانية من سيدة أعمال (صورة)
03:19 | 2026-05-12
بإطلالة جريئة جدا.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 (فيديو)
23:00 | 2026-05-11
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
15:20 | 2026-05-11
بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.. وفاة فنان قدير عن عمر ناهز 92 عاماً
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 14:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 14:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 14:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24