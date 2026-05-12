فنون ومشاهير

بعد وفاة والده.. نجل فنان مشهور: ارحمونا من هذا الكذب

12-05-2026 | 00:37
بعد وفاة والده.. نجل فنان مشهور: ارحمونا من هذا الكذب
لم تمر ساعات على رحيل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، حتى عبر نجله أحمد أبو زهرة عن غضبه بسبب ما يتم تداوله.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر أحمد أبو زهرة ليحذر كافة المواقع الإخبارية.

وطلب أبو زهرة من كافة المواقع، عدم نشر أية تصريحات نقلا عنه أو عن أشقاءه فيما يخص وصية والده الراحل.
وكشف أحمد أبو زهرة، عن كونه وأشقاءه لم يقوموا بالإدلاء بأية تصريحات تخص وصية والده، واصفا تلك التصريحات التي نشرت بأنها كاذبة قائلا "كله كلام كاذب".

وعبر أحمد أبو زهرة عن غضبه الشديد من تداول هذه الأمور، في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها العائلة، ووصف مشاعره قائلا "ارحمونا في هذه اللحظة".

وتداولت بعض المواقع الإخبارية، بعض التصريحات التي تتحدث عن وصية الفنان الراحل، سواء فيما يخص جنازته ومرورها بجوار المسرح القومي، أو تقبل العزاء من بعض الأشخاص، وكذلك ما يخص طبيعة الجنازة وابتعادها عن الصخب.

لكن العائلة سارعت إلى نفي الأمر تماماً، والتأكيد على كون تلك التصريحات لم تخرج من الأسرة، في ظل مرورهم بموقف صعب للغاية بعد وفاة الفنان الراحل.

عبد الرحمن أبو زهرة رحل عن عمر يناهز ال 92 بعد صراع مع المرض، وقال أحمد أبو زهرة في منشوره الذي أعلن من خلاله الوفاة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء"، مضيفًا أن والده علّمه أن "الدين معاملة وليس مظاهر فقط”، وأن قول الحق يحتاج إلى شجاعة مهما كانت العواقب، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل عاش مدافعًا عن القيم الإنسانية في أعماله ومواقفه.
