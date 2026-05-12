تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
الجلسات مُغلقة.. سعد لمجرد مُجددا أمام المحكمة
Lebanon 24
12-05-2026
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت محاكمة جديدة للفنان
المغربي
سعد لمجرد
أمام
القضاء
الفرنسي في قضية الاغتصاب الشهيرة.
Advertisement
ومثل أمس الاثنين أمام المحكمة في محاكمة جديدة تتعلق باتهامه بالاغتصاب.
ويُحاكَم لمجرد
منذ فترة
وهو طليق ويمارس حياته بكامل حريته، أمام
محكمة الجنايات
في دراغينيان في جنوب شرقي
فرنسا
في تهمة اغتصاب شابة في فندق، ومن المتوقع صدور الحكم الجمعة 15 أيار الجاري، وأُفيد أيضاً بأن المحكمة وافقت على أن تكون الجلسات مغلقة بناء على طلب المدعية.
أما أصل الاتهام فيعود الى سنوات مضت، حين ادّعت شابة على النجم المغربي واتّهمته بأنه استمالها لتصعد معه الى غرفته في الفندق "ليشربا كأساً معاً" ولكنه قام باغتصابها، مستعينةً بشهادة صديقتها، التي قالت إنها حضرت بعد استنجادها بها ووجدتها في "حالة صدمة مع شفتين متورّمتين ونظرات شاردة"... وهو ما ينفيه سعد لمجرد نفياً قاطعاً ويؤكد أن العلاقة تمت برضاها.
يُذكر أنها ليست الأولى التي يُتّهم فيها سعد لمجرد بالاغتصاب، بل سبق أن وُجهت إليه اتهامات مماثلة عام 2015 في
المغرب
وعام 2010 في
الولايات المتحدة
. وفي فرنسا حكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات بعدما اتّهمته شابة باغتصابها وضربها في العام 2016.
مواضيع ذات صلة
مادورو يمثل مجددا أمام محكمة أميركية.. بهذه التهمة
Lebanon 24
مادورو يمثل مجددا أمام محكمة أميركية.. بهذه التهمة
12/05/2026 16:41:29
12/05/2026 16:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن قضية سعد لمجرد... ماذا قرّرت محكمة في فرنسا اليوم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن قضية سعد لمجرد... ماذا قرّرت محكمة في فرنسا اليوم؟
12/05/2026 16:41:29
12/05/2026 16:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف كازينو لبنان امام القضاء مجددا وجلسة استجواب اليوم لرولان خوري
Lebanon 24
ملف كازينو لبنان امام القضاء مجددا وجلسة استجواب اليوم لرولان خوري
12/05/2026 16:41:29
12/05/2026 16:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسمت مشاركة سعد لمجرد في السينما المصرية؟
Lebanon 24
هل حُسمت مشاركة سعد لمجرد في السينما المصرية؟
12/05/2026 16:41:29
12/05/2026 16:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
محكمة الجنايات
سعد لمجرد
القضاء ا
منذ فترة
جنوب شرق
المغربي
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة عن فنان عربيّ شهير... انفصل عن زوجته بعد 32 عاماً وتزوّج من جديد في السرّ!
Lebanon 24
مفاجأة عن فنان عربيّ شهير... انفصل عن زوجته بعد 32 عاماً وتزوّج من جديد في السرّ!
09:32 | 2026-05-12
12/05/2026 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
08:05 | 2026-05-12
12/05/2026 08:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في باريس... هكذا تعرّضت إليسا للإصابة
Lebanon 24
كانت في باريس... هكذا تعرّضت إليسا للإصابة
07:33 | 2026-05-12
12/05/2026 07:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
06:21 | 2026-05-12
12/05/2026 06:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه.. إعلامي شهير يتزوج للمرة الثانية من سيدة أعمال (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاقه.. إعلامي شهير يتزوج للمرة الثانية من سيدة أعمال (صورة)
03:44 | 2026-05-12
12/05/2026 03:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:32 | 2026-05-12
مفاجأة عن فنان عربيّ شهير... انفصل عن زوجته بعد 32 عاماً وتزوّج من جديد في السرّ!
08:05 | 2026-05-12
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
07:33 | 2026-05-12
كانت في باريس... هكذا تعرّضت إليسا للإصابة
06:21 | 2026-05-12
بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
03:44 | 2026-05-12
بعد طلاقه.. إعلامي شهير يتزوج للمرة الثانية من سيدة أعمال (صورة)
03:19 | 2026-05-12
بإطلالة جريئة جدا.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 (فيديو)
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 16:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 16:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 16:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24