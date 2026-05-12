الجلسات مُغلقة.. سعد لمجرد مُجددا أمام المحكمة

بدأت محاكمة جديدة للفنان أمام الفرنسي في قضية الاغتصاب الشهيرة.ومثل أمس الاثنين أمام المحكمة في محاكمة جديدة تتعلق باتهامه بالاغتصاب.ويُحاكَم لمجرد وهو طليق ويمارس حياته بكامل حريته، أمام في دراغينيان في جنوب شرقي في تهمة اغتصاب شابة في فندق، ومن المتوقع صدور الحكم الجمعة 15 أيار الجاري، وأُفيد أيضاً بأن المحكمة وافقت على أن تكون الجلسات مغلقة بناء على طلب المدعية.أما أصل الاتهام فيعود الى سنوات مضت، حين ادّعت شابة على النجم المغربي واتّهمته بأنه استمالها لتصعد معه الى غرفته في الفندق "ليشربا كأساً معاً" ولكنه قام باغتصابها، مستعينةً بشهادة صديقتها، التي قالت إنها حضرت بعد استنجادها بها ووجدتها في "حالة صدمة مع شفتين متورّمتين ونظرات شاردة"... وهو ما ينفيه سعد لمجرد نفياً قاطعاً ويؤكد أن العلاقة تمت برضاها.يُذكر أنها ليست الأولى التي يُتّهم فيها سعد لمجرد بالاغتصاب، بل سبق أن وُجهت إليه اتهامات مماثلة عام 2015 في وعام 2010 في . وفي فرنسا حكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات بعدما اتّهمته شابة باغتصابها وضربها في العام 2016.