فنون ومشاهير

بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
12-05-2026 | 06:21
بعد تصرفه مع ياسمين صبري.. محمد رمضان يُثير الجدل مع ممثلة لبنانية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
مُجددا أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل وذلك بعد انتشار فيديو جمعه ببطلة فيلمه الجديد "أسد" الممثلة اللبنانية رزان جمال. 
فخلال مؤتمر صحفي حول أحدث أفلامه "أسد"، قالت رزان: "أنت كنت شجاعاً جداً وأنا كممثلة استطعت أن أضغط على نفسي كإنسانة وكممثلة لكي أستطيع تحمل هذه الأشياء والتركيز في الوقت عينه على القصة".فما كان من رمضان إلا أن رد ضاحكاً أمام الحضور: "خدتوا بالكم من كلمة شجاع دي؟ هي خايفة ليه؟ إنت مجنونة ولا إيه؟ يعني إيه شجاع مش فاهم".
 
 
 
 
وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد رمضان على زميلته مشيرين إلى انه لم يكن موفقاً وبعيداً كل البعد عن الذوق.

فيما ذكّر آخرون بواقعة مشابهة حصلت بين رمضان وزميلته الفنانة ياسمين صبري. ففي شهر آذار من العام الماضي، انتشر فيديو لمحادثة بين الممثلين المصريين، انتهت حينها بأزمة كبيرة بينهما. حيث بدأت شرارة الأزمة عندما شارك الطرفان في حفل سحور إحدى شركات الإنتاج الفني، ووقتها بادرت ياسمين لمصافحة رمضان، ووجهت له جملة لم تعجبه قائلة: "مبروك يا بني برنامجك".

ليأتي رد فعل محمد صادماً بالنسبة لصبري التي تغيرت ملامح وجهها، بعدما قال لها: "ابني إيه؟!... إنتِي مجنونة؟!".

