أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين

بعد الحريق الذي اندلع في المبنى الذي يسكنه في منطقة ، قال الممثل الكوميديّ كميل أسمر، في أول تعليق له على الحادثة، إنّ "سبب الحريق قد يكون شحن سيارة كهربائية".وأوضح أسمر لـ"صوت "، أنّه "لم يكن أمامه خيار سوى القفز من الطابق الرابع أو أنّ تلتهمه النيران".ووجّه تحيّة إلى "أبطال الدفاع المدني الذين انقذوه"، ولفت الى أنّه "كان وحده مع كلبه".وأشار أسمر إلى أنّه والبعض من جيرانه تضرّروا من الحريق.