حضور لافت لجورج وأمل كلوني في حفل ملكي بلندن

12-05-2026 | 16:22
حضور لافت لجورج وأمل كلوني في حفل ملكي بلندن
شارك الممثل جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني في حفل رسمي استضافه الملك تشارلز والملكة كاميلا، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مؤسسة The King's Trust، التي أُنشئت عام 1976 تحت اسم “The Prince’s Trust” لدعم الشباب في المملكة المتحدة وتزويدهم بالمهارات وفرص العمل.

وأُقيم الحفل في قاعة ألبرت الملكية التاريخية في لندن، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والمجتمع، حيث خطف الثنائي كلوني الأنظار بإطلالتهما الأنيقة. فقد ارتدت أمل كلوني فستاناً ذهبياً لامعاً من تصميم ألكسندر ماكوين يعود إلى مجموعة خريف 2007، نسقته مع حذاء وحقيبة وإكسسوارات ذهبية، فيما ظهر جورج كلوني ببدلة زرقاء داكنة كلاسيكية مع قميص أبيض وربطة عنق أنيقة.

وشهد الحفل لحظات تفاعل بين الضيوف والزوجين الملكيين، حيث تبادل الملك تشارلز والملكة كاميلا التحية مع الحضور، وسط أجواء ودية امتزجت بالحديث والابتسامات. كما لفتت أمل كلوني الانتباه بتعليقها اللطيف على رائحة عطر الملكة كاميلا.

وضم الحدث عدداً من النجوم والشخصيات المعروفة مثل ريتا أورا وآن ماري وكريغ ديفيد ورود ستيوارت، إلى جانب مقدمي البرامج “آنت وديك”، إضافة إلى سفراء المؤسسة وخريجيها ومتطوعيها.

وتُعد The King's Trust من أبرز المؤسسات الخيرية في بريطانيا، حيث ساعدت منذ تأسيسها ملايين الشباب على تطوير مهاراتهم والانخراط في التعليم أو سوق العمل، إذ تشير الإحصاءات إلى أن غالبية المستفيدين خلال السنوات الأخيرة تمكنوا من الانتقال إلى العمل أو التدريب أو التعليم.

