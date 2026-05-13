بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)



Advertisement

وشكر شريف عبر حسابه على "إنستغرام" ، مثمنًا لفتته الإنسانية الكريمة في نعي والده. بعد أيام من رحيل والده، وجّه شريف نجل الفنان المصري الراحل رسالة مؤثرة حملت الكثير من التقدير والامتنان لكل من شارك الأسرة أحزانها.وشكر شريف عبر حسابه على "إنستغرام" ، مثمنًا لفتته الإنسانية الكريمة في نعي والده.

كما ثمن حضور زملاء والده من الفنانين والإعلاميين الذين توافدوا من مختلف الأقطار العربية.



ووجه تحية خاصة للجماهير التي تكبّدت عناء السفر لتوديع أمير الغناء العربي، مؤكدًا أن هذا المشهد الإنساني سيظل محفورًا في ذاكرة الأسرة.



وأكد شريف شاكر أن المحبة الكبيرة التي ظهرت في أيام العزاء أثبتت أن مسيرة والده لم تكن مجرد نجاح فني، بل كانت علاقة إنسانية صادقة بنتها الاحترام المتبادل مع الناس، داعيًا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجعل محبة الجمهور في ميزان حسناته.