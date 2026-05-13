بعد اتهامه بالإساءة إلى الدين وتبرؤ عائلته منه.. هذا ما كشفه الفنان حسام السيلاوي

أعلن الفنان حسام السيلاوي مساء أمس الثلاثاء براءته من الجدل الديني والملاحقة القانونية مستندا إلى تقرير خبرة فنية وتقنية.ونشر السيلاوي عبر خاصية "الستوري" على صورة من تقرير خبرة تقنية وفنية، تضمن معلومات وتفاصيل عن أنه تم فحص المقاطع المتداولة رقمياً عبر استخراج البصمة الرقمية ومراجعة الميتاداتا، وأظهرت النتائج اختلافات في بيانات المقاطع، وتباين في جودة الصوت والترددات عند نقاط قطع محددة، ما يشير إلى إجراء تعديلات وبتر للمحتوى الأصلي.وخلص التقرير إلى وجود تلاعب تقني مقصودلإخراج المقاطع من سياقها الحقيقي، وهو ما استند إليه السيلاوي كدليل براءته من التهم المنسوبة إليه والتي اعتبرت تصريحاته بأنها مسيئة للثوابت .وعلق على الأمر قائلاً: "الحمدلله أن الحق ظهر، وتبين بالتقرير الفني حجم التحريف والاقتطاع الذي تعرضت له".