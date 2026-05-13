بسبب أصالة.. ملحن شهير يقاضي هذه الشركة

13-05-2026 | 23:00
بسبب أصالة.. ملحن شهير يقاضي هذه الشركة
كشف الملحن تامر علي، عبر حسابه الخاص على فيسبوك، عن تقدّمه بدعوى قضائية ضد روتانا، مطالباً بوقف بث أغنية أكتر من اللي أنا بحلم بيه التي قدّمتها أصالة، وهي من كلمات محمد رفاعي، وذلك بعدما منحت الشركة تصريحاً لمطربة تركية تُدعى Ebmu Gumdes لاستخدام اللحن مع إجراء تعديلات عليه، من دون الحصول على موافقته.
وطالب محامي تامر علي بوقف بث الأغنية، مع إلزام شركة "روتانا" بدفع تعويض مالي قدره مليونا جنيه، كما تقدّم بطلب إلى المحكمة لوقف عرض العمل عبر يوتيوب
 ومختلف المنصات الإلكترونية.

وجاء في الدعوى أن الملحن فوجئ بقيام الشركة بمنح تصريح باستخدام اللحن نفسه لمطربة تركية مع إدخال تعديلات عليه، معتبراً أن ما حدث يُعد تعدياً مباشراً على حقوقه الفنية والأدبية.

وأكد تامر علي، من خلال محاميه، أن الواقعة تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية، مشدداً على أن استخدام أي لحن أو إعادة توظيفه يتطلّب موافقة صاحبه الأصلي بشكل رسمي.

كما طالب في دعواه بحذف الأغنية من جميع المنصات والوسائط الإلكترونية، إلى جانب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي قال إنه تعرّض لها.

وفي خطوة تصعيدية، تقدّم الملحن أيضاً بطلب مستعجل إلى المحكمة المختصة لوقف تداول الأغنية إلى حين الفصل النهائي في القضية، في تطور جديد ضمن ملفات حقوق الألحان والأغاني في السوق الغنائي العربي.
