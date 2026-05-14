تطور قضائي جديد.. أحمد عز يخسر مُجددا أمام زينة!

بشأن مصاريف نجليهما التوأم، أيدت المحكمة المختصة في مصر الحكم الصادر بإلزام الفنان المصري سداد مبلغ 30 ألف جنيه شهرياً كأجر مساعدة منزلية لنجليه التوأم من الفنانة زينة، وذلك بعد رفض الالتماس المقدَّم منه على الحكم السابق.وجاء قرار المحكمة برفض الالتماس المقدَّم من عز، ليصبح الحكم الصادر لصالح زينة نهائياً واجب التنفيذ، في إطار النزاعات القضائية المستمرة بين الطرفين بشأن مصروفات ورعاية نجليهما التوأم.وكانت زينة قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام أحمد عز تحمل أجر مساعدة المنزل لرعاية الطفلين، مشيرة إلى أن ظروف عملها الفنية تتطلب وجود مَن يساعدها في رعاية ابنيها، خاصة مع التزاماتها المستمرة في التصوير والتنقل.من جانبه، تقدّم دفاع أحمد عز بالتماس لإعادة النظر في الحكم، مطالباً بإلغائه، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس وأيدت الحكم السابق بإلزامه دفع 30 ألف جنيه شهرياً.وتُعدّ هذه القضية واحدة من سلسلة التي شهدتها ساحات المحاكم خلال السنوات الماضية بين أحمد عز وزينة، والمتعلقة بالنفقات والرعاية الخاصة بالطفلين، بعد إثبات نسب التوأم الى الفنان المصري بحكم قضائي سابق.