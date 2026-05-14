تزوّجا عام 2008... ممثل أميركيّ شهير ينفصل عن زوجته! (صورة)

بعد زواج استمرّ 18 سنة، أعلن الممثل الأميركي بيغز وزوجته الممثلة جيني عن إنفصالهما.

Advertisement



وانفصل بطل فيلم "American Pie" البالغ من العمر 48 عاماً عن بطلة مسلسل "Angel" البالغة من العمر 46 عاماً، بعد زواج أثمر عن طفلين هما سيد، 12 عاماً، ولازلو، 8 أعوام.

ورغم الانفصال، أكد ممثل أنهما لا يزالان على "علاقة جيدة جداً"، مع تركيزهما الكامل على تربية طفليهما بشكل مشترك.