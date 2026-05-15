"كنت بتكسر"..ممثلة شهيرة تتحدث عن التحديات والصعوبات التي واجهتها في بداياتها (فيديو)

Advertisement

حلّت الممثلة الشهيرة ضيفةً على برنامج "Out Sold" الذي يقدّمه الإعلامي ، حيث تناولت أبرز محطات مسيرتها الفنية، والتحديات والصعوبات التي واجهتها خلال مشوارها، كما تطرّقت إلى أسباب شعورها بالرهبة من الوقوف على خشبة المسرح.وأضافت ريهام في مستهل الحلقة:"المسرح ليه هيبة وبيبقى عندي رهبة منه".وتابعت: "صبرت وحاولت إني ميأسش لأن شغلانتنا فيها أوقات صعبة وكان سهل إني أُحبط، وكنت بتكسر وأنا صغيرة لو عملت عمل ومنجحش، ولكن اتعلمت إني مينفعش أجامل وأعمل حاجة مش عجباني عشان مكسوفة أقول لأ".وأضافت: "وعدت نفسي إني معملش حاجة مش راضية عنها، لحد ما جالي فرصة ، وكان جايلي دور غير اللي اتقدملي ولما اعتذرت اتقدم ليا دور بدرية".