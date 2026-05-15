7 Dogs.. مشروع سينمائي عربي يتجه نحو العالمية

تتواصل التحضيرات لطرح الفيلم السينمائي الجديد “7 Dogs” ضمن واحدة من أوسع خطط التوزيع في تاريخ السينما العربية، في عمل يُوصف بأنه الأضخم إنتاجًا في المنطقة بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، ما يعكس تحولًا كبيرًا في صناعة أفلام الأكشن عربيًا.

وأعلن المستشار آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في ، عبر حسابه على ، أن الرسمي للفيلم سينطلق في 27 أيار الجاري داخل أكثر من 600 دار سينما في السعودية، ، مصر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان، ضمن إطلاق إقليمي واسع يستهدف أكبر شريحة من الجمهور منذ الأيام الأولى.

كما كشف أن الفيلم سيُعرض في الهند في 25 يونيو عبر أكثر من 250 صالة سينما مع نسخ مدبلجة باللغة الهندية، على أن يبدأ عرضه في في اليوم نفسه داخل أكثر من 120 صالة بنسخ تركية مدبلجة بالكامل، في خطوة تستهدف الانتشار خارج الأسواق العربية.

وفي إطار التوسع العالمي، أشار إلى تخصيص نحو 80 صالة عرض في وبريطانيا لاستقبال الفيلم، مع التركيز على الجاليات العربية، إلى جانب طرحه في شمال أفريقيا، خصوصًا في المغرب وتونس، بالتعاون مع شركة Pathé، عبر نسخ فرنسية مدبلجة في أكثر من 75 صالة.

وامتدت خطة التوزيع أيضًا إلى عدد من الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية مثل نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا وغيرها، عبر أكثر من 100 شاشة عرض، في محاولة لدخول أسواق اعتادت هيمنة الإنتاجات الأمريكية والهندية.

أما في آسيا، فتستهدف خطة العرض على نطاق واسع قد يصل إلى أكثر من 25 ألف شاشة، ضمن انتشار عالمي يتجاوز 26 ألف شاشة، ما يجعل الفيلم أحد أضخم الإطلاقات العربية عالميًا.

ويضم العمل نخبة من النجوم العرب والعالميين، بينهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، ومونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وماكس هواغ، إلى جانب ناصر القصبي وتارا عماد وهنا الزاهد وسيد رجب، وهو من سيناريو محمد الدباح وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.