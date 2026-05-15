تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

7 Dogs.. مشروع سينمائي عربي يتجه نحو العالمية

Lebanon 24
15-05-2026 | 15:02
A-
A+
7 Dogs.. مشروع سينمائي عربي يتجه نحو العالمية
7 Dogs.. مشروع سينمائي عربي يتجه نحو العالمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتواصل التحضيرات لطرح الفيلم السينمائي الجديد “7 Dogs” ضمن واحدة من أوسع خطط التوزيع في تاريخ السينما العربية، في عمل يُوصف بأنه الأضخم إنتاجًا في المنطقة بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، ما يعكس تحولًا كبيرًا في صناعة أفلام الأكشن عربيًا.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبر حسابه على فيسبوك، أن العرض الرسمي للفيلم سينطلق في 27 أيار الجاري داخل أكثر من 600 دار سينما في السعودية، الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان، ضمن إطلاق إقليمي واسع يستهدف أكبر شريحة من الجمهور منذ الأيام الأولى.

كما كشف أن الفيلم سيُعرض في الهند في 25 يونيو عبر أكثر من 250 صالة سينما مع نسخ مدبلجة باللغة الهندية، على أن يبدأ عرضه في تركيا في اليوم نفسه داخل أكثر من 120 صالة بنسخ تركية مدبلجة بالكامل، في خطوة تستهدف الانتشار خارج الأسواق العربية.

وفي إطار التوسع العالمي، أشار إلى تخصيص نحو 80 صالة عرض في الولايات المتحدة وبريطانيا لاستقبال الفيلم، مع التركيز على الجاليات العربية، إلى جانب طرحه في شمال أفريقيا، خصوصًا في المغرب وتونس، بالتعاون مع شركة Pathé، عبر نسخ فرنسية مدبلجة في أكثر من 75 صالة.

وامتدت خطة التوزيع أيضًا إلى عدد من الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية مثل نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا وغيرها، عبر أكثر من 100 شاشة عرض، في محاولة لدخول أسواق اعتادت هيمنة الإنتاجات الأمريكية والهندية.

أما في آسيا، فتستهدف خطة العرض الصين على نطاق واسع قد يصل إلى أكثر من 25 ألف شاشة، ضمن انتشار عالمي يتجاوز 26 ألف شاشة، ما يجعل الفيلم أحد أضخم الإطلاقات العربية عالميًا.

ويضم العمل نخبة من النجوم العرب والعالميين، بينهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، ومونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وماكس هواغ، إلى جانب ناصر القصبي وتارا عماد وهنا الزاهد وسيد رجب، وهو من سيناريو محمد الدباح وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلى هوليوود.. ممثلة لبنانية نحو العالمية وهذه التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: نحو 217 هجوما طالت المرافق الصحية بالسودان أودت بحياة 2052 من الكوادر الطبية
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 7 أشخاص بفيروس "هانتا" ممن كانوا على متن سفينة سياحية موبوءة وتقول هناك حالتان أخريان مشكوك فيهما
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب الحدث في نيويورك: مشروع القرار الأميركي الخليجي بشأن هرمز لم يُعدل ومازال تحت الفصل 7
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بريطانيا

الإمارات

السعودية

فيسبوك

أمريكي

التركي

تركيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-05-15
Lebanon24
08:17 | 2026-05-15
Lebanon24
07:03 | 2026-05-15
Lebanon24
04:55 | 2026-05-15
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15
Lebanon24
00:30 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24