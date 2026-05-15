عادل إمام لن يظهر مُجددا على الشاشات.. إليكم السبب

رفضت عائلة الفنان المصري مؤخرًا عرضًا من إحدى الجهات الكبرى لتكريمه خلال فعالية فنية وذلك حرصًا على الحفاظ على صورته الذهنية ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور، وفق ما أكد مصر مقرب من الأسرة لـ " 24".وكشف المصدر أن الأسرة تفضل ابتعاد "الزعيم" عن الظهور الإعلامي أو التليفزيوني خلال الفترة الحالية.وأوضح المصدر في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن أسرة عادل إمام ترى أن التاريخ الفني الحافل الذي قدمه على مدار عقود كفيل بأن يبقيه حاضرًا في وجدان المشاهدين، من دون الحاجة إلى الظهور المتكرر أو المشاركة في المناسبات العامة، خاصة في ظل حالة التقدير والمحبة التي يحظى بها داخل مصر والوطن العربي.وأضاف أن العائلة تتعامل بحرص شديد مع أي عروض تتعلق بظهور إمام أو تكريمه، مشيرة إلى ان أن الأولوية بالنسبة لهم هي الحفاظ على صورته التي ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة، باعتباره أحد أبرز رموز وصاحب مسيرة استثنائية في السينما والمسرح والتلفزيون.