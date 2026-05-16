مباشرة على الهواء.. فنان يكتشف خلال حلوله ضيفا في أحد البرامج سفر ابنه مع طليقته دون علمه! (صورة)

في مُفاجأة غير متوقعة، علم الفنان المصري على الهواء مباشرة بسفر ابنه برفقة طليقته رغم حصوله على قرار بمنع سفر الطفل.

وكان ضيفا على برنامج "كلام الناس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" مساء أمس الجمعة، حيث أخبرته الإعلامية أن هناك تقارير صحافية نشرت قبل دقائق من ظهوره على الهواء، تتحدث عن سفر ابنه "يوسف" إلى أميركا برفقة والدته لأسباب مرضية.



الأمر الذي فوجئ به حجازي، وأكد على أنه لا يمتلك أي معلومات تخص هذا الأمر، ولا يعتقد أن الأمر صحيح، في ظل حصوله على قرار بمنع سفر الطفل إلى الخارج.



وأشار حجازي إلى كون طليقته تحاول إلغاء قرار منع السفر، وهناك جلسة في الثالث والعشرين من شهر أيار الجاري، موضحا أن ابنه يمتلك الجنسية الأميركية بسبب والدته، التي تحمل الجنسيتين والأميركية.



وكشف حجازي خلال اللقاء عن كونه علم بتواجد ابنه في مصر بالصدفة، حينما فوجئ به مع طليقته في السيارة التي إلى جواره، وبدأ بعدها إجراءات منع سفره إلى الخارج.



وأنهى حجازي اللقاء وعلم بعدها بصحة الأخبار المتداولة الخاصة بسفر نجله إلى الخارج، ليعبر عن صدمته من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " ".



وشرح حجازي ما جرى في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، مشيرا إلى كون طليقته رفعت قضية لإسقاط منع سفر الطفل لكنها خسرتها، فقامت برفع القضية في دائرة أخرى بمحافظة الإسكندرية وخسرتها أيضا لتلجأ بعدها لرفع القضية في عنوان قديم له وفازت بالفعل بهذه القضية، وسافرت بصحبة طفله الصغير.



وعبّر عن صدمته قائلا "هو ده ميبقاش تزوير رسمي؟.. أي حد فاهم يحاول يفهمني".







