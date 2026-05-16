من أبرز نجمات الدراما.. تعرّض فنانة شهيرة لأزمة قلبية مُفاجئة ونقلها إلى المستشفى (صورة)

أثارت الفنانة حالة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وطمأن الدكتور نقيب المهن التمثيلية في مصر، الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة، مؤكدًا أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، بعد خضوعها للإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة فور وصولها إلى المستشفى.



وأوضح زكي في تصريحات صحفية، أن التدخل السريع ساهم في استقرار حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها تخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة لحين تحسنها الكامل.



وتُعد حنان من أبرز نجمات الدراما المصرية، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، من بينها مسلسل "ليالي الحلمية".