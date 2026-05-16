فنون ومشاهير
بعد شائعات الارتباط.. جوزيف عطية يكشف طبيعة علاقته بملكة جمال لبنان
Lebanon 24
16-05-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم الفنان
جوزيف
عطية
وملكة
جمال لبنان
لعام 2025 بيرلا حرب الجدل المنتشر عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
والمنصات الإخبارية بشأن الأنباء والتقارير التي تحدثت عن ارتباطهما عاطفياً.
أوضح عطية في تصريحات إعلامية أن المعرفة التي تجمعه ببيرلا حرب نشأت إثر لقاء عابر في إحدى المناسبات الفنية في مدينة العقبة بالأردن، واصفاً إياها بالشخصية اللطيفة والراقية. وأشار عطية إلى أن العلاقة لا تتعدى وجود دائرة من الأصدقاء المشتركين بينهما، واضعاً حداً للتكهنات ومكتفياً بالقول: "الباقي مثل ما الله بريد".
كما نفى عطية أن تكون أغنيته الأخيرة "ملكة على عرشها" موجهة لشخص بعينه، مؤكداً أنها تحمل رسالة تقدير عامة لكل امرأة بعيداً عن أي إسقاط عاطفي أو شخصي.
من جهتها، نفت
ملكة جمال لبنان
بيرلا حرب الأنباء المتداولة حول ارتباطهما عاطفياً، مؤكدة أن العلاقة القائمة بينهما مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل فقط.
ودعت
وسائل الإعلام
ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتحلي بالمسؤولية، واحترام خصوصية الحياة الشخصية للأفراد دون الانسياق وراء
أخبار
غير موثقة.
