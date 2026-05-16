بعد شائعات الارتباط.. جوزيف عطية يكشف طبيعة علاقته بملكة جمال لبنان

Advertisement

حسم الفنان وملكة لعام 2025 بيرلا حرب الجدل المنتشر عبر والمنصات الإخبارية بشأن الأنباء والتقارير التي تحدثت عن ارتباطهما عاطفياً.أوضح عطية في تصريحات إعلامية أن المعرفة التي تجمعه ببيرلا حرب نشأت إثر لقاء عابر في إحدى المناسبات الفنية في مدينة العقبة بالأردن، واصفاً إياها بالشخصية اللطيفة والراقية. وأشار عطية إلى أن العلاقة لا تتعدى وجود دائرة من الأصدقاء المشتركين بينهما، واضعاً حداً للتكهنات ومكتفياً بالقول: "الباقي مثل ما الله بريد".كما نفى عطية أن تكون أغنيته الأخيرة "ملكة على عرشها" موجهة لشخص بعينه، مؤكداً أنها تحمل رسالة تقدير عامة لكل امرأة بعيداً عن أي إسقاط عاطفي أو شخصي.من جهتها، نفت بيرلا حرب الأنباء المتداولة حول ارتباطهما عاطفياً، مؤكدة أن العلاقة القائمة بينهما مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل فقط.