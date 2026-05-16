بعد شائعات الارتباط.. جوزيف عطية يكشف طبيعة علاقته بملكة جمال لبنان

16-05-2026 | 14:00
بعد شائعات الارتباط.. جوزيف عطية يكشف طبيعة علاقته بملكة جمال لبنان
حسم الفنان جوزيف عطية وملكة جمال لبنان لعام 2025 بيرلا حرب الجدل المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية بشأن الأنباء والتقارير التي تحدثت عن ارتباطهما عاطفياً.
أوضح عطية في تصريحات إعلامية أن المعرفة التي تجمعه ببيرلا حرب نشأت إثر لقاء عابر في إحدى المناسبات الفنية في مدينة العقبة بالأردن، واصفاً إياها بالشخصية اللطيفة والراقية. وأشار عطية إلى أن العلاقة لا تتعدى وجود دائرة من الأصدقاء المشتركين بينهما، واضعاً حداً للتكهنات ومكتفياً بالقول: "الباقي مثل ما الله بريد".

كما نفى عطية أن تكون أغنيته الأخيرة "ملكة على عرشها" موجهة لشخص بعينه، مؤكداً أنها تحمل رسالة تقدير عامة لكل امرأة بعيداً عن أي إسقاط عاطفي أو شخصي.

من جهتها، نفت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب الأنباء المتداولة حول ارتباطهما عاطفياً، مؤكدة أن العلاقة القائمة بينهما مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل فقط.
 
ودعت وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتحلي بالمسؤولية، واحترام خصوصية الحياة الشخصية للأفراد دون الانسياق وراء أخبار غير موثقة.
