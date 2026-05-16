بلقيس تعلن قائمة أغنيات ألبومها الجديد لعام 2026

Advertisement

أشعلت الفنانة متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها رسمياً عن قائمة أسماء أغنيات ألبومها الجديد المرتقب لطرحه خلال عام 2026.ونشرت القائمة الكاملة للأعمال عبر حسابها الرسمي، متضمنةً ثماني أغنيات تعكس تنوعاً لافتاً في الأنماط الموسيقية والمواضيع بين الرومانسية، والدراما، والإيقاعات الحماسية؛ وجاءت العناوين على النحو الآتي:أنا هنادلايا حظ أمهغِلدرامايا حرشزهر ليمونالحب يحلّيوقد حظي الإعلان بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذي أبدى حماساً كبيراً لصدور الألبوم، لا سيما وأن بعض العناوين غير المألوفة أثارت فضولاً وتكهنات حول طبيعة والقصص التي ستتناولها بلقيس في مشروعها الغنائي الجديد.