فنون ومشاهير

بلقيس تعلن قائمة أغنيات ألبومها الجديد لعام 2026

Lebanon 24
16-05-2026 | 23:00
بلقيس تعلن قائمة أغنيات ألبومها الجديد لعام 2026
بلقيس تعلن قائمة أغنيات ألبومها الجديد لعام 2026 photos 0
أشعلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حماس متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها رسمياً عن قائمة أسماء أغنيات ألبومها الجديد المرتقب لطرحه خلال عام 2026.
ونشرت بلقيس القائمة الكاملة للأعمال عبر حسابها الرسمي، متضمنةً ثماني أغنيات تعكس تنوعاً لافتاً في الأنماط الموسيقية والمواضيع بين الرومانسية، والدراما، والإيقاعات الحماسية؛ وجاءت العناوين على النحو الآتي:

أنا هنا

دلا يا قمر

يا حظ أمه

غِل

دراما

يا حرش

زهر ليمون

الحب يحلّي

وقد حظي الإعلان بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذي أبدى حماساً كبيراً لصدور الألبوم، لا سيما وأن بعض العناوين غير المألوفة أثارت فضولاً وتكهنات حول طبيعة القضايا والقصص التي ستتناولها بلقيس في مشروعها الغنائي الجديد.
