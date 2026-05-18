للمرة الأولى.. محمد رمضان يكشف عن أجره الخيالي في "الأسطورة" هذا ما تقاضاه (فيديو)

وتحدث رمضان خلال اللقاء الذي حظى بمتابعة واسعة إلى كواليس أجره التاريخي في مسلسل "الأسطورة"، والأسباب الحقيقية وراء غيابه عن الساحة الدرامية منذ نجاح مسلسله الأخير " "، إلى جانب الحديث عن فيلمه السينمائي الجديد "أسد".



وللمرة الأولى منذ 10 سنوات، كشف رمضان عن الأجر الذي تقاضاه في مسلسل "الأسطورة" والذي تم عرضه عام 2016، مؤكدًا أنه كان الأعلى أجرًا في مصر حينها، حيث بلغ 45 مليون جنيه (ما يعادل 845 ألف دولار)، في وقت كان فيه سقف أجور كبار النجوم لا يتخطى 35 مليونًا.



وعلّق رمضان على الجدل المستمر حول أجورهم قائلًا: "الخناقة على الأجر دائمًا سببها سني الصغيرة مقارنة بالرقم، ولم أتعمد يومًا مضايقة زملائي.. والحمد لله! طول عمري عشت مستورًا".

كما استعاد الفنان المصري ذكريات بداياته الشاقة، مستشهدًا بأول سيارة امتلكها في حياته من طراز 128 مستعملة، والتي تعطل ناقل حركتها " الفتيس" أثناء توجهه إلى موقع التصوير في منطقة "أبو رواش" بمحافظة ؛ ما اضطره للعودة بها إلى منزله بالخلف أي بظهر السيارة لمسافة طويلة تسببت له بآلام في الرقبة استمرت أسبوعًا.

ونفى رمضان جملة وتفصيلًا الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن منعه من الظهور التلفزيوني أو فرض قيود عليه، مؤكدًا أن غيابه عن مواسم الدراما الرمضانية الماضية منذ عام 2023 كان بقرار شخصي ورغبة ذاتية منه.