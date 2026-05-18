تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
للمرة الأولى.. محمد رمضان يكشف عن أجره الخيالي في "الأسطورة" هذا ما تقاضاه (فيديو)
Lebanon 24
18-05-2026
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك الفنان
المصري محمد
رمضان
مع الإعلامي
عمرو أديب
في برنامج "الحكاية".
Advertisement
وتحدث رمضان خلال اللقاء الذي حظى بمتابعة واسعة إلى كواليس أجره التاريخي في مسلسل "الأسطورة"، والأسباب الحقيقية وراء غيابه عن الساحة الدرامية منذ نجاح مسلسله الأخير "
جعفر العمدة
"، إلى جانب الحديث عن فيلمه السينمائي الجديد "أسد".
وللمرة الأولى منذ 10 سنوات، كشف رمضان عن الأجر الذي تقاضاه في مسلسل "الأسطورة" والذي تم عرضه عام 2016، مؤكدًا أنه كان الأعلى أجرًا في مصر حينها، حيث بلغ 45 مليون جنيه (ما يعادل 845 ألف دولار)، في وقت كان فيه سقف أجور كبار النجوم لا يتخطى 35 مليونًا.
وعلّق رمضان على الجدل المستمر حول أجورهم قائلًا: "الخناقة على الأجر دائمًا سببها سني الصغيرة مقارنة بالرقم، ولم أتعمد يومًا مضايقة زملائي.. والحمد لله! طول عمري عشت مستورًا".
كما استعاد الفنان المصري ذكريات بداياته الشاقة، مستشهدًا بأول سيارة امتلكها في حياته من طراز 128 مستعملة، والتي تعطل ناقل حركتها " الفتيس" أثناء توجهه إلى موقع التصوير في منطقة "أبو رواش" بمحافظة
الجيزة
؛ ما اضطره للعودة بها إلى منزله بالخلف أي بظهر السيارة لمسافة طويلة تسببت له بآلام في الرقبة استمرت أسبوعًا.
ونفى رمضان جملة وتفصيلًا الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن منعه من الظهور التلفزيوني أو فرض قيود عليه، مؤكدًا أن غيابه عن مواسم الدراما الرمضانية الماضية منذ عام 2023 كان بقرار شخصي ورغبة ذاتية منه.
مواضيع ذات صلة
"أساطير العالم استلموا جوائز الأوسكار عليه".. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره!
Lebanon 24
"أساطير العالم استلموا جوائز الأوسكار عليه".. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره!
18/05/2026 14:07:51
18/05/2026 14:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يدعم قرار ترشيد الطاقة ويكشف تأثيره على فيلمه الجديد
Lebanon 24
محمد رمضان يدعم قرار ترشيد الطاقة ويكشف تأثيره على فيلمه الجديد
18/05/2026 14:07:51
18/05/2026 14:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يكشف للمرة الاولى: الحرب قد تنتهي
Lebanon 24
بوتين يكشف للمرة الاولى: الحرب قد تنتهي
18/05/2026 14:07:51
18/05/2026 14:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط كبير جدا.. هذا الأجر يريده محمد رمضان لمسلسله الجديد
Lebanon 24
شرط كبير جدا.. هذا الأجر يريده محمد رمضان لمسلسله الجديد
18/05/2026 14:07:51
18/05/2026 14:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جعفر العمدة
المصري محمد
محمد رمضان
عمرو أديب
lebanon
الرمضان
الجيزة
مي عمر
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ"قرار قضائي".. شاكيرا تستعيد 64 مليون دولار!
Lebanon 24
بـ"قرار قضائي".. شاكيرا تستعيد 64 مليون دولار!
06:43 | 2026-05-18
18/05/2026 06:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إدمون ساسين في "لائحة الشجاعة".. ترشيحٌ باسم صحافيي لبنان
Lebanon 24
إدمون ساسين في "لائحة الشجاعة".. ترشيحٌ باسم صحافيي لبنان
06:30 | 2026-05-18
18/05/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُوقِفَ شقيقه بسبب مواقفه السياسيّة... فنان سوريّ يُثير الجدل بتصريحاته
Lebanon 24
أُوقِفَ شقيقه بسبب مواقفه السياسيّة... فنان سوريّ يُثير الجدل بتصريحاته
06:21 | 2026-05-18
18/05/2026 06:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: سأحبكِ حتى آخر نفس
Lebanon 24
بالفيديو... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: سأحبكِ حتى آخر نفس
05:30 | 2026-05-18
18/05/2026 05:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
02:25 | 2026-05-18
18/05/2026 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
10:00 | 2026-05-17
17/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:43 | 2026-05-18
بـ"قرار قضائي".. شاكيرا تستعيد 64 مليون دولار!
06:30 | 2026-05-18
إدمون ساسين في "لائحة الشجاعة".. ترشيحٌ باسم صحافيي لبنان
06:21 | 2026-05-18
أُوقِفَ شقيقه بسبب مواقفه السياسيّة... فنان سوريّ يُثير الجدل بتصريحاته
05:30 | 2026-05-18
بالفيديو... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: سأحبكِ حتى آخر نفس
02:25 | 2026-05-18
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
00:31 | 2026-05-18
فستان مكشوف ودانتيل شفاف.. إطلالة جريئة لهيفا وهبي في مدينة كان الفرنسية (فيديو)
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 14:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 14:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 14:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24