تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. محمد رمضان يكشف عن أجره الخيالي في "الأسطورة" هذا ما تقاضاه (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2026 | 04:30
A-
A+
للمرة الأولى.. محمد رمضان يكشف عن أجره الخيالي في الأسطورة هذا ما تقاضاه (فيديو)
للمرة الأولى.. محمد رمضان يكشف عن أجره الخيالي في الأسطورة هذا ما تقاضاه (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك الفنان المصري محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية". 
Advertisement

وتحدث رمضان خلال اللقاء الذي حظى بمتابعة واسعة إلى كواليس أجره التاريخي في مسلسل "الأسطورة"، والأسباب الحقيقية وراء غيابه عن الساحة الدرامية منذ نجاح مسلسله الأخير "جعفر العمدة"، إلى جانب الحديث عن فيلمه السينمائي الجديد "أسد".

وللمرة الأولى منذ 10 سنوات، كشف رمضان عن الأجر الذي تقاضاه في مسلسل "الأسطورة" والذي تم عرضه عام 2016، مؤكدًا أنه كان الأعلى أجرًا في مصر حينها، حيث بلغ 45 مليون جنيه (ما يعادل 845 ألف دولار)، في وقت كان فيه سقف أجور كبار النجوم لا يتخطى 35 مليونًا.

وعلّق رمضان على الجدل المستمر حول أجورهم قائلًا: "الخناقة على الأجر دائمًا سببها سني الصغيرة مقارنة بالرقم، ولم أتعمد يومًا مضايقة زملائي.. والحمد لله! طول عمري عشت مستورًا".
 
 
كما استعاد الفنان المصري ذكريات بداياته الشاقة، مستشهدًا بأول سيارة امتلكها في حياته من طراز 128 مستعملة، والتي تعطل ناقل حركتها " الفتيس" أثناء توجهه إلى موقع التصوير في منطقة "أبو رواش" بمحافظة الجيزة؛ ما اضطره للعودة بها إلى منزله بالخلف أي بظهر السيارة لمسافة طويلة تسببت له بآلام في الرقبة استمرت أسبوعًا.
 
 
 
 
ونفى رمضان جملة وتفصيلًا الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن منعه من الظهور التلفزيوني أو فرض قيود عليه، مؤكدًا أن غيابه عن مواسم الدراما الرمضانية الماضية منذ عام 2023 كان بقرار شخصي ورغبة ذاتية منه.
 
مواضيع ذات صلة
"أساطير العالم استلموا جوائز الأوسكار عليه".. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره!
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد رمضان يدعم قرار ترشيد الطاقة ويكشف تأثيره على فيلمه الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يكشف للمرة الاولى: الحرب قد تنتهي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
شرط كبير جدا.. هذا الأجر يريده محمد رمضان لمسلسله الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24

جعفر العمدة

المصري محمد

محمد رمضان

عمرو أديب

lebanon

الرمضان

الجيزة

مي عمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-18
Lebanon24
06:30 | 2026-05-18
Lebanon24
06:21 | 2026-05-18
Lebanon24
05:30 | 2026-05-18
Lebanon24
02:25 | 2026-05-18
Lebanon24
00:31 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24