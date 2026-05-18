بـقرار قضائي.. شاكيرا تستعيد 64 مليون دولار!

|
فنون ومشاهير
بـ"قرار قضائي".. شاكيرا تستعيد 64 مليون دولار!
Lebanon 24
18-05-2026
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت محكمة إسبانية
مصلحة الضرائب
بإعادة أكثر من 55 مليون
يورو
(نحو 64 مليون دولار) إلى
المغنية
الكولومبية
شاكيرا
، دفعت بشكل غير مستحق لتسوية نزاع ضريبي يتعلق بسنة 2011.
وأشارت
المحكمة الوطنية
إلى أن مصلحة الضرائب لم تثبت أن المغنية قضت أكثر من 183 يوما في
إسبانيا
عام 2011، وهو الحد القانوني الذي يلزم المقيمين بدفع ضريبة الدخل الشخصي في البلاد.
وجاء في الحكم الصادر الشهر الماضي: "على عكس ذلك، خلصت المحكمة إلى أن شاكيرا قضت 163 يوما في إسبانيا، وبالتالي رأت أن السلطات الضريبية لم تتمكن من إثبات أن مركز مصالحها الاقتصادية كان في إسبانيا".
وأمرت المحكمة بـ"إعادة المبالغ المدفوعة مع الفوائد القانونية"، وألغت بذلك التقييمات الضريبية والغرامات الباهظة التي فرضتها السلطات الضريبية، التي كانت تعتبر أن المغنية ذات الأصول
اللبنانية
خاضعة للضريبة كمقيمة في إسبانيا عام 2011.
ويأتي هذا الحكم في وقت تستعد شاكيرا لاختتام جولتها العالمية، التي حطمت أرقاما قياسية، بسلسلة حفلات في
مدريد
تبدأ في شهر أيلول المقبل.
(سكاي نيوز عربية)
