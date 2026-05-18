صانعة محتوى أحرقت نفسها خلال بثٍّ مباشر!

فتحت تحقيقات موسعة، بعد إقدام صانعة محتوى على إشعال النار في جسدها أثناء بث مباشر عبر منصة "تيك توك" في محافظة .وأمرت بحبس صانعة محتوى أخرى بعد ضبطها بتهمة إعادة نشر مقطع الفيديو واستغلال الواقعة لتحقيق أرباح وزيادة نسب المشاهدة.وبيَّنت التحقيقات، أن السيّدة وهي ربة منزل، كانت تمر بضائقة مالية بسبب ديون بلغت نحو 60 ألف جنيه؛ ما دفعها إلى التخطيط لإشعال النار في نفسها خلال بث مباشر بهدف جذب التعاطف وتحقيق أرباح من المشاهدات.وأوضحت أنّ صانعة المحتوى سكبت البنزين على ملابسها قبل أن تُقدِم على إشعال النار في جسدها أثناء البث؛ ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة تجاوزت 70%، ونُقلت على إثرها إلى المستشفى تحت حراسة أمنية. (ارم نيوز)