أحد أبرز الأسماء... الموت يُغيّب فناناً أجنبيّاً شهيراً (صورة)

غيّب الموت الموسيقي دينيس لوكورير، المؤسس المشارك والمغني الرئيس لفرقة "Dr. Hook"، وأحد أبرز الأسماء في تاريخ ، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة.وأُعلن خبر وفاة لوكورير عبر الموقع الرسمي للفرقة، من خلال بيان، بعد "معركة طويلة وشجاعة مع مرض الكلى".