فضيةٌ تهز الأوساط العالمية.. شحنةٌ بالملايين ترتبط باسم نجمة شهيرة!



Advertisement

وفي التفاصيل، نجحت وكالة مكافحة في ضبط شحنة كوكايين ضخمة بلغت زنتها نحو 90 كيلوغراماً، بقيمة سوقية تُقدّر بـ 7 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 9 ملايين دولار)، كانت مخبأة بعناية فائقة داخل مقطورة تعديلاتها خاصة، ومحمّلة بـ 28 منصة نقالة من ملابس علامة "SKIMS" قادمة من عبر ميناء في إقليم إسيكس. شهدت الأوساط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع، بعد فضيحة جنائية ارتبط فيها اسم نجمة وعلامتها التجارية للأزياء "SKIMS" بشحنة مخدرات دولية تم إحباطها في المتحدة.وفي التفاصيل، نجحت وكالة مكافحة في ضبط شحنة كوكايين ضخمة بلغت زنتها نحو 90 كيلوغراماً، بقيمة سوقية تُقدّر بـ 7 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 9 ملايين دولار)، كانت مخبأة بعناية فائقة داخل مقطورة تعديلاتها خاصة، ومحمّلة بـ 28 منصة نقالة من ملابس علامة "SKIMS" قادمة من عبر ميناء في إقليم إسيكس.

وقضت محكمة بريطانية بسجن سائق الشاحنة، البالغ من العمر 40 عاماً، لمدة 13 عاماً ونصف السنة بعد إدانته بتهريب المواد المخدرة، في حين فضّلت والمكتب الإعلامي لشركتها عدم إصدار أي تعليق رسمي حتى اللحظة تفادياً لربط اسمها بهذه القضية الجنائية.