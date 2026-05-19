للتفرغ للدين.. السيلاوي يعلن اعتزاله الغناء! (فيديو)

🚨لحظة إعلان السيلاوي إعتزاله!

قبل فترة خرج من الإسلام ومن ثم تاب والان يتوقف عن الغناء

سبحان الله يهدي من يشاء — Kh | خَــ (@khaled0_Ig) May 19, 2026

وجاء هذا الإعلان الحاسم عبر رسالة صوتية قام والده بنشرها عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، ليوضح من خلالها كواليس القرار وخريطة طريقه الأخيرة قبل الغياب التام.وبدأ السيلاوي رسالته بتقديم نفسه باسمه الحقيقي وتوضيح التزاماته القانونية القائمة، حيث قال: "السلام عليكم، أنا حسام حسين المعروف بالسيلاوي، أنا ملتزم مع شركات وبعقود موثقة، وشغف وحب للفن، ولديّ عدد من الأعمال يجب أن أكملها وعددها 18 عملاً، وستصدر على شكل ألبومين".وأكد أن صدور هذين الألبومين سيكون بمنزلة المحطة الأخيرة والوفاء بالوعد المقطوع لجمهوره والشركات المتعاقد معها، مضيفاً: "بعد ذلك أكون قد وفيت شغفي ووفيت وعدي للناس ووفيت التزاماتي، وبعدها لن أكون موجوداً، وهذي آخر أيامي على الشاشة".وأرجع السيلاوي قرار ابتعاده عن الأضواء والشهرة إلى رغبته في ترتيب أولويات حياته، والالتزام بالواجبات والحقوق تجاه ربه وأسرته ونفسه، مشيراً إلى صعوبة الموازنة بين حياته الشخصية والفنية، حيث قال: "لا أقدر أن أكون حسام وسيلاوي بالوقت نفسه".وشدد على أن هناك حقوقاً باتت أولى بالوفاء في مرحلته المقبلة، وهي حق الله، وأهله، وناسه، ونفسه، إضافة إلى رغبته في استكمال علاجه ورعاية ابنته.كما أكد أنه لا يملك عملاً آخر في الوقت الحالي بعد ترك الغناء، مختتماً رسالته بتأكيد رضاه التام بالقول: "من ترك أمراً لله عوضه الله خيراً منه، والحمد لله ربي يبدلني خيراً".