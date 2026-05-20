بعد صدور قرار بحبسه... خطوة لافتة من شيرين عبد الوهاب تجاه شقيقها

Advertisement

تنازلت الفنانة المصريّة عن ضدّ شقيقها، والتي كان قد صدر بشأنها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها.وأوضحت مصادر أن قرار التنازل جاء بعد تسوية عائلية تمت داخل نطاق الأسرة، حيث فضّلت الفنانة إنهاء الخلاف وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الأسرية بين الطرفين.وأضافت أن الخطوة جاءت استجابة لرغبة في وقف التصعيد القانوني، بعد التوصل إلى تفاهمات ودية أنهت النزاع القائم، وسط ترحيب من بعض المقربين الذين اعتبروا القرار طريقًا لعودة الهدوء داخل العائلة. (العين الإخبارية)