هبة طوجي وإبراهيم معلوف يطلقان «Fais-moi une place»… تحية راقية للأغنية الفرنسية

أطلق هبة طوجي وابراهيم معلوف عملهما الغنائي الجديد «Fais-moi une place» تزامناً مع كليب خاص به وهو ثاني إصدار لهما ضمن الألبوم المرتقب صدوره À LA FRANÇAISE.ويأتي هذا العمل بعد النجاح الذي حققه الثنائي في أولى إصدارات المشروع «Je t'aimais, je t'aime, je t’aimerai»، الذي طُرح بالتزامن مع عيد الحب، حيث يواصلان من خلاله تقديم تحية راقية للأغنية بإعادة توزيع اوركسترالي يمزج بين الأناقة الفرنسية والنفحات الجازية واللمسات الشرقية بأسلوبهما الخاص والمميز.واغنية "fais-moi une place » هي تحية لعمل الفنان الشهير - Julien Clerc الذي يُعد من أبرز الأغاني العاطفية في الريبرتوار الفرنسي.وفي هذه النسخة، تتجلى قوة وجمال صوت هبة طوجي الغني والمليء بالإحساس، في حين يضيف إبراهيم معلوف لمساته الخاصة عبر الترومبيت ذي الأرباع الصوتية، مقدماً أداءً يتراوح بين الرهافة والتصاعد العاطفي.هذا وقد تم تصوير الفيديو كليب في وقد شارك فيه ولدا الثنائي في أول إطلالة لهما على الشاشة والكليب مليء باللحظات العائلية الجميلة والحقيقية والمؤثرة.ويُعد البوم «À LA FRANÇAISE» المرتقب صدوره في أيلول القادم، ألبوماً تكريمياً للأغنية الفرنسية، بمشاركة أوركسترا الحرس الفرنسي السيمفونية، حيث صُمم بأسلوب سينمائي يهدف إلى إعادة إحياء هذه الأعمال بروح جديدة.ويُتوقع أن يشكل هذا التعاون بين طوجي ومعلوف محطة فنية بارزة، تجمع بين حساسية الأداء وقوة التعبير، في تجربة موسيقية عالمية تحمل الكثير من العمق والجمال.جولة فنية عالمية مرتقبة:وفي سياق متصل، يستعد الثنائي لإطلاق جولة فنية مؤلفة من أكثر من 35 حفلة مشتركة لهذا الالبوم وتشمل عدداً من المدن العالمية، حيث تنطلق في ايلول من مونتريال ومن ثم فرنسا وصولاً إلى كل وغيرها من الدول.يجدر بالذكر ان قناة الـ MTV ستنقل حفلة تاريخية واستثنائية للنجمة هبة طوجي بعنوان "Live à L’Olympia » بمشاركة نجوم عالميين من بينهم : لارا فابيان، فلوران بانييه وابراهيم معلوف وغيرهم بتاريخ الأحد 24 مايو 2026 الساعة 9:30 بتوقيت .واحتفالاً بمرور عشرين عاماً على انطلاقته، يستعد ابراهيم معلوف لكتابة فصل جديد من تاريخه الفني من خلال تنظيم أضخم حفل موسيقي للجاز في 10 نيسان 2027 على مسرح Paris La Défense Arena.في الختام، يبقى أن نشير إلى أن الثنائي اللبناني الفرنسي هبة وابراهيم يستمر برفع اسم عالمياً من خلال محطات هامة ودولية واعمال فنية بارزة.لمشاهدة الكليب :