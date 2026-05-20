بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!

انتشرت مؤخرا عبر أنباء عن طلاق الفنانة عن زوجها الشاعر فائق حسن، إلا أن التزما الصمت حتى الآن، إذ لم يؤكد الطرفان أو المقربون منهما الأمر أو ينفوه.وتأتي هذه الشائعات بعد أيام قليلة من الأخبار التي انتشرت بشأن توقيف فائق حسن في على خلفية اتهامه بالاحتيال والنصب على مذيعة شهيرة، قبل أن ينفيها الأخير.وتزوجت نصري 3 مرات، وأزواجها بالترتيب هم: أيمن الذهبي: منتج سوري، وهو زوجها الأول واستمر زواجهما لسنوات طويلة، وأنجبت منه ابنيها "شام" و"خالد"، وانفصلا في عام 2005.: مخرج سوري-أميركي، وهو زوجها الثاني، واستمر زواجهما نحو 13 عاماً وأنجبت منه توأمها "آدم" و"علي"، وانفصلا نهاية عام 2019 (أُعلن الانفصال رسمياً مطلع عام 2020).فائق حسن: شاعر ومخرج ، وهو زوجها الحالي، وتزوجا في أيلول 2021.