بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
20-05-2026
انتشرت مؤخرا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
أنباء عن طلاق الفنانة
السورية
أصالة نصري
عن زوجها الشاعر
العراقي
فائق حسن، إلا أن
الثنائي
التزما الصمت حتى الآن، إذ لم يؤكد الطرفان أو المقربون منهما الأمر أو ينفوه.
وتأتي هذه الشائعات بعد أيام قليلة من الأخبار التي انتشرت بشأن توقيف فائق حسن في
مطار دبي
على خلفية اتهامه بالاحتيال والنصب على مذيعة شهيرة، قبل أن ينفيها الأخير.
وتزوجت
أصالة
نصري 3 مرات، وأزواجها بالترتيب هم: أيمن الذهبي: منتج سوري، وهو زوجها الأول واستمر زواجهما لسنوات طويلة، وأنجبت منه ابنيها "شام" و"خالد"، وانفصلا في عام 2005.
طارق العريان
: مخرج سوري-أميركي، وهو زوجها الثاني، واستمر زواجهما نحو 13 عاماً وأنجبت منه توأمها "آدم" و"علي"، وانفصلا نهاية عام 2019 (أُعلن الانفصال رسمياً مطلع عام 2020).
فائق حسن: شاعر ومخرج
عراقي
، وهو زوجها الحالي، وتزوجا في أيلول 2021.
