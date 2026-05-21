خبر طلاق أصالة نصري انتشر.. إليكم أول تعليق من زوجها فائق حسن

انتشر في الساعات الماضية خبر انفصال الفنانة عن زوجها الشاعر ، وذلك بعد زواج استمر لأقل من 5 سنوات، الا ان الأخير خرج حسن عن صمته ونفى في تصريح لموقع "العاصمة" المصري صحة ما تردد، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.، نفى مساعد ، ، صحة ما يتم تداوله بشأن وقوع الطلاق، مشددا على أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة.وكانت أصالة تزوجت من فائق حسن في أيلول عام 2021، بعد علاقة حظيت باهتمام واسع من الجمهور ورواد ، لتصبح من أبرز الزيجات الفنية التي لاقت متابعة كبيرة.