بعد شائعات الإنفصال عن زوجها فائق حسن.. أصالة بدأت رسميا إجراءات الطلاق!

لا يزال خبر انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن يتفاعل ويُثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الا انه حتى الساعة لم يصدر أي تعليق رسمي من أصالة سواء بالتأكيد أو النفي.
وفي هذا الإطار، كشفت إحدى الصفحات الفنية عبر "إكس" أن أصالة بدأت رسمياً معاملات الطلاق من زوجها الشاعر الغنائي ومدير أعمالها فائق حسن وذلك بعد فترة من التوتر والخلافات بين الطرفين.
وأشارت إلى ان غياب فائق المتكرر عن عدة مناسبات مهمة في الفترة الأخيرة أثار الكثير من التساؤلات خاصة خلال احتفالها بعيد ميلادها مؤخرا وسط عائلتها والمقربين منها.
وبحسب الصفحة، فإن أصالة أبلغت عدداً من المقربين، ومن بينهم فنانة مصرية بنيتها إنهاء كل ما يربطها بفائق، سواء على الصعيد العملي أو الشخصي، كما تعمل حالياً على فصل جميع الالتزامات المهنية والإدارية التي تجمعهما تمهيداً لإعلان الانفصال بشكل كامل.
ومن المتوقع أن تصدر أصالة بياناً رسمياً عبر حساباتها الرسمية خلال الأيام المقبلة لتوضيح كافة التفاصيل أمام الجمهور، وفق ما أفادت الصفحة.
View this post on Instagram
A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
وبانتظار تأكيد أو نفي خبر طلاق أصالة، تزداد التكهنات بشأن حقيقة هذه الشائعات.
يُذكر ان أصالة تزوجت الشاعر العراقي فائق حسن عام 2021.