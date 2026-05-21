شقيقه أعلن تعرّضه لإصابة خطيرة في يده بعد اعتداء زوجته عليه.. هذه حقيقة ما حصل مع مطرب شهير

وبحسب مصادر مقرّبة من الطرفين، فإن ما حدث لا يتجاوز خلافًا عائليًا عاديًا، نافيةً وجود أي اعتداءات جسدية خطيرة كما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية، مؤكدة أن الأنباء المتعلقة بإصابة مسلم بجروح بليغة ما تزال غير مؤكدة حتى الآن.

تصاعد الجدل بعد ظهور شقيقة مسلم في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، إذ اتهمت يارا تامر بأنها تسببت في إصابة شقيقها بجرح استدعى خضوعه لـ45 غرزة في يده، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت إثر تحطم زجاجة خلال خلاف جمعهما.

وأضافت أن يارا مدعوة للخروج إلى العلن وتوضيح ما حدث، ما أشعل تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد انتشار مقاطع من البث المباشر بشكل كبير.

وفي ظل هذا التصعيد وتداول الرواية على نطاق واسع، لا يزال مسلم وزوجته يلتزمان الصمت من دون أي توضيح رسمي، الأمر الذي عمّق حالة الغموض وفتح المجال أمام التكهنات وتباين الروايات بين المتابعين.

ويرى مقربون من الطرفين أن القضية تم تضخيمها عبر مواقع التواصل، في وقت يلفت فيه الاهتمام المتزايد بالحياة الشخصية لنجوم المهرجانات وصنّاع المحتوى، ما يجعل أي خلاف خاص يتحول سريعاً إلى مادة جدلية وتصدر .